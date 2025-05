Ce mercredi, la Suisse aura déjà consommé ses ressources naturelles pour toute l'année. Cette année, le Swiss Overshoot Day (Jour du dépassement) a lieu 20 jours plus tôt qu'en 2024.

Alors que la Suisse a épuisé ses ressources pour l'année en cours, Greenpeace présente l'addition. ATS

Keystone-SDA, ats ATS

A partir de ce mercredi, la Suisse vit «à crédit» sur les générations futures, a fait savoir le mouvement #Movethedate Switzerland dans un communiqué. Si le monde entier vivait comme la Suisse, l'humanité aurait besoin de 2,9 planètes.

La population suisse laisse une empreinte environnementale disproportionnée. Par rapport à d'autres pays, elle est générée de manière très forte par la mobilité, le logement, l'alimentation ainsi que par une consommation élevée de biens importés comme les appareils électroniques.

L'engagement individuel reste important, mais il ne peut réduire que 20% au maximum de l'impact sur le climat et les ressources, lit-on plus loin. Les 80% restants sont générés ou disparaissent grâce aux conditions-cadres politiques et aux décisions d'investissement dans les domaines de l'énergie, de la mobilité, de l'alimentation et de l'économie circulaire.

A l'occasion du Swiss Overshoot Day, des activistes de Greenpeace et des étudiants en design de la Haute école d'art de Zurich (ZHdK) ont déployé dans la vieille ville de Zurich une quittance géante de 70 mètres de long contenant des questions critiques sur la protection de l'environnement et la croissance économique. La quittance contient 127 questions pour les 127 jours qu'il a fallu à la Suisse pour épuiser ses ressources naturelles.