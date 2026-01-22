  1. Clients Privés
Davos La Suisse compte soutenir l'Ukraine face à la crise énergétique

ATS

22.1.2026 - 18:14

La Suisse compte soutenir l'Ukraine, confrontée à une crise énergétique. Kiev a soumis une liste d'entreprises suisses actives dans le secteur énergétique susceptibles de lui venir en aide, a dit Guy Parmelin après s'être entretenu avec Volodymyr Zelensky.

Le président de la Confédération Guy Parmelin rencontrait pour la première fois personnellement son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky.
Le président de la Confédération Guy Parmelin rencontrait pour la première fois personnellement son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky.
ATS

Keystone-SDA

22.01.2026, 18:14

Le président de la Confédération a rencontré jeudi personnellement pour la première fois son homologue ukrainien en marge du Forum économique mondial (WEF) à Davos.

«Les Ukrainiens nous ont soumis une liste d'entreprises suisses actives dans le secteur énergétique qui produisent ou utilisent des appareils dont ils peuvent avoir besoin», a expliqué M. Parmelin devant la presse. Il a décrit une situation «critique» dans le pays en guerre avec la Russie, les maisons n'étant plus chauffées.

Forum économique mondial. Donald Trump a quitté Davos et repris son avion à Zurich

Forum économique mondialDonald Trump a quitté Davos et repris son avion à Zurich

«Nous ferons tout notre possible pour accélérer les livraisons de ces appareils», a déclaré le Vaudois sans donner plus de détails. Les deux hommes ont également évoqué le processus de paix dans la région.

Le président Zelensky a annoncé au WEF des discussions «trilatérales» Ukraine-Russie-Etats-Unis cette semaine aux Emirats arabes unis à l'issue d'un entretien avec son homologue américain Donald Trump.

