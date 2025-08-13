  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Droits de douane Selon un sondage, la Suisse ne doit pas faire de concessions aux Etats-Unis 

ATS

13.8.2025 - 08:08

La Suisse ne doit pas faire de concessions aux Etats-Unis après l'imposition de lourds droits de douane, selon un sondage, et ce bien que la population s’attende à des difficultés économiques à la suite de la décision du président Donald Trump.

La Suisse ne doit pas se laisser mettre sous pression à cause des droits de douane américains, selon un sondage.
La Suisse ne doit pas se laisser mettre sous pression à cause des droits de douane américains, selon un sondage.
ATS

Keystone-SDA

13.08.2025, 08:08

13.08.2025, 08:11

Près de deux tiers des personnes interrogées estiment que la Confédération ne devrait pas se laisser mettre sous pression, même si cela signifie des droits de douane de 39%, selon un sondage publié mercredi par l'institut Yougov. Seul un quart des personnes interrogées jugent que Berne devrait lâcher du lest pour faire revenir le chef de la Maison Blanche à de meilleurs sentiments.

Droits de douane de Trump. Combien les consommateurs américains doivent-ils finalement payer?

Droits de douane de TrumpCombien les consommateurs américains doivent-ils finalement payer?

Selon l'enquête, deux tiers des personnes interrogées pensent que l'économie souffrira de cette nouvelle donne. Seuls 5% sont d'avis qu'il n'y aura aucune conséquence ou uniquement des dommages minimes.

La moitié des personnes interrogées sont en outre d'avis que la Suisse devrait à l'avenir miser davantage sur ses propres produits, bien que cela puisse entraîner une hausse des prix en Suisse. Selon Yougov, 41% s'opposent à ce que les entreprises suisses réalisent des investissements importants aux Etats-Unis, tandis que 15% des personnes interrogées y sont favorables.

«La Chine inquiète de manquer de soja». La trêve douanière entre Pékin et Washington expire bientôt

«La Chine inquiète de manquer de soja»La trêve douanière entre Pékin et Washington expire bientôt

Le sondage ne montre pas de différences partisanes, contrairement à la question sur l'attitude à adopter à l'égard de l'Union européenne. Dans l'ensemble, un peu plus de la moitié des participants au sondage sont favorables à une coopération accrue avec Bruxelles. Les partisans de l'UDC en revanche s'opposent fortement à un tel rapprochement. L'institut a interrogé 1260 personnes en Suisse pour cette enquête, réalisée du 5 au 11 août.

Les plus lus

«Nous allons immédiatement engager une action en justice»: Musk s’en prend à Apple
«Fichez le camp !» - Tollé autour des vacances de JD Vance
«C’est ma décision. On cherchait un profil différent»
Les habitants de Blatten pourraient regagner leur village plus tôt que prévu
Les canicules sont-elles plus dangereuses quand elles durent?
Daniel Brélaz tente une manoeuvre risquée et démolit sa voiture !