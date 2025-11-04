La Suisse a remporté la médaille d'or internationale de la compétitivité dans le domaine numérique devant les Etats-Unis et Singapour, rapporte mardi l'institut lausannois IMD. Le pays pourrait cependant pâtir des instabilités commerciales mondiales.

«La bonne nouvelle a été le oui à l'e-ID numérique», indique le directeur de l'étude. (archives) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

C'est la qualité de la formation, l'efficacité de la législation ou encore la solidité des droits de propriété intellectuelle qui placent la Suisse au premier rang du classement annuel World Digital Competitiveness Ranking (WDCR), rapporte l'étude compilée au Centre pour la compétitivité économique (WCC) et évaluant les données de 69 économies.

Mais la joie pourrait être de courte durée, «un monde marqué par les conflits commerciaux a une forte influence sur le monde numérique, et la Suisse pourrait donc tout aussi rapidement perdre sa place», prévient l'IMD.

«La bonne nouvelle a été le oui à l'e-ID numérique», étoffe Arturo Bris, directeur de l'étude. Cette première place pourrait ne pas être durable. «Mais au moins, les conditions-cadres sont favorables, le pays attire toujours de nombreux talents et les entreprises sont agiles et capables de réagir aux changements.»