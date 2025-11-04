  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«La joie pourrait être de courte durée» La Suisse, numéro 1 mondial de la compétitivité numérique

ATS

4.11.2025 - 07:03

La Suisse a remporté la médaille d'or internationale de la compétitivité dans le domaine numérique devant les Etats-Unis et Singapour, rapporte mardi l'institut lausannois IMD. Le pays pourrait cependant pâtir des instabilités commerciales mondiales.

«La bonne nouvelle a été le oui à l'e-ID numérique», indique le directeur de l'étude. (archives)
«La bonne nouvelle a été le oui à l'e-ID numérique», indique le directeur de l'étude. (archives)
KEYSTONE

Keystone-SDA

04.11.2025, 07:03

C'est la qualité de la formation, l'efficacité de la législation ou encore la solidité des droits de propriété intellectuelle qui placent la Suisse au premier rang du classement annuel World Digital Competitiveness Ranking (WDCR), rapporte l'étude compilée au Centre pour la compétitivité économique (WCC) et évaluant les données de 69 économies.

Mais la joie pourrait être de courte durée, «un monde marqué par les conflits commerciaux a une forte influence sur le monde numérique, et la Suisse pourrait donc tout aussi rapidement perdre sa place», prévient l'IMD.

«La bonne nouvelle a été le oui à l'e-ID numérique», étoffe Arturo Bris, directeur de l'étude. Cette première place pourrait ne pas être durable. «Mais au moins, les conditions-cadres sont favorables, le pays attire toujours de nombreux talents et les entreprises sont agiles et capables de réagir aux changements.»

Les plus lus

Ce chef brésilien a refusé de préparer un dîner pour le prince William!
«On ne sait jamais si on rentrera vivant» - Ces chauffeurs routiers défient la mort !
Sondage: devenir propriétaire en Suisse, un rêve souvent inaccessible
Un personnage au coeur d'un vaste scandale de dopage est mort
Face à Trump, le Canada promet un budget de rupture
«Je suis surprise» - Clap de fin entre Pia Sundhage et la Nati !