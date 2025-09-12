  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Situation alarmante La viticulture helvétique est en grand danger

ATS

12.9.2025 - 14:50

La viticulture est en danger, selon la Chambre valaisanne d'agriculture (CVA). Face à une situation qui alerte sur le plan national, l'organisation faîtière appelle à prendre des mesures fortes.

La Chambre valaisanne d'agriculture veut des mesures fortes pour soutenir la viticulture. (Image d'archive)
La Chambre valaisanne d'agriculture veut des mesures fortes pour soutenir la viticulture. (Image d'archive)
ATS

Keystone-SDA

12.09.2025, 14:50

12.09.2025, 14:52

«Dans un marché du vin en diminution, la substitution des vins suisses plonge les viticulteurs dans un marasme économique», écrit l'organisation dans un communiqué publié vendredi.

Outre l'importation des vins étrangers favorisée, le prix des raisins en forte baisse ou encore les quotas de production à la vigne réduits font partie des problèmes relevés par la Chambre valaisanne d'agriculture.

Avant d'affirmer: «La politique fédérale porte une lourde responsabilité sur l'origine de la crise viticole. Le gouvernement a ouvert un contingent tarifaire d’un volume démesuré par rapport au marché du vin en Suisse, ce qui permet d’importer du vin durant toute l’année en s’acquittant de taxes douanières risibles.»

Des «mesures fortes»

Dans cette optique, la faîtière appelle à soutenir les mesures proposées par la filière vitivinicole suisse.

Parmi celles-ci: la répartition du contingent tarifaire qui doit tenir compte de la prestation fournie en faveur de la production de vins indigènes – autrement dit, «qui veut importer du vin étranger en payant de faibles taxes douanières doit aussi acheter du vin suisse.» Le doublement des paiements directs fédéraux dès 2025 est également demandé.

Les plus lus

Livré par son père shérif : ce que l’on sait du suspect dans l’affaire Charlie Kirk
Assassinat de Charlie Kirk : la minutieuse préparation du tueur se précise
Un grave accident s’est produit sur une célèbre montagne russe !
Le zoo de Zurich partage une bien triste nouvelle
La légende Mike Powell persona non grata aux Mondiaux !
Le «traître» Novak Djokovic tourne le dos à la Serbie