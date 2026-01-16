L'année du centenaire n'a pas été de tout repos pour le géant de la distribution Migros, empêtré dans une vaste réorganisation de ses activités avec 1500 suppressions de postes à la clé, ainsi que des licenciements. Le chiffre d'affaires annuel s'est étiolé de 1,9% à 31,9 milliards de francs.

Recentré sur l'activité Supermarché, Migros a investi 2 milliards de francs dans son coeur de métier, afin d'ouvrir 140 nouveaux magasins et moderniser 350 existants (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Corrigé des entreprises cédées et des effets de changes, les ventes affichent une croissance de 1,1% à 29,4 milliards de francs, indique vendredi la coopérative. Lancée en 2024 et conclue l'année dernière, la restructuration visait à se défaire des enseignes jugées insuffisamment rentables, soit Mibelle, Hotelplan, Micasa, SportX et OBI.

Dans son communiqué, Migros rappelle s'être cependant renforcé dans son coeur de métier, soit l'activité Supermarché, consentant à un investissement de 2 milliards de francs afin d'ouvrir 140 nouveaux magasins et moderniser 350 existants.

L'activité commerce de détail alimentaire a ainsi généré un chiffre d'affaires de 24,3 milliards de francs ou 23,2 milliards sans les entreprises cédées, stable sur un an. En excluant les carburants, une légère croissance de 0,4% est constatée.

Stagnation pour les supermarchés

Les ventes enregistrées par les supermarchés Migros - boutique en ligne incluse - a stagné (-0,5%) à 12,7 milliards de francs. La coopérative explique cette évolution par l'influence négative par «l'offensive des prix bas» et les fermetures temporaires de magasins pendant les rénovations.

Par enseigne, Denner a maintenu son chiffre d'affaires à 3,8 milliards de francs, Migrol a vu ses recettes reculer de 6,5% à 1,3 milliard, tandis que Migrolino a gonflé ses ventes de 4,8% à 0,8 milliard.

La place de marché et portail de vente en ligne Digitec Galaxus a poursuivi sur son excellente lancée des dernières années et porté le chiffre d'affaires du commerce de détail non alimentaire, qui s'est envolé de 13,6% à 3,5 milliards. La croissance du domaine santé est marquée, de 4,5% à 1,7 milliard. Migros tiendra sa conférence de presse annuelle le 24 mars, date à laquelle il publiera l'entier de ses résultats.