Brut appartient désormais au groupe marseillais CMA CGM du milliardaire Rodolphe Saadé. La finalisation de son acquisition a été annoncée vendredi, le média vidéo en ligne venant s'ajouter à la chaîne BFMTV et la radio RMC dans CMA Media.

Keystone-SDA ATS

«Avec cette opération, CMA Media devient un acteur incontournable du paysage médiatique français, s'adressant à tous les publics et couvrant l'ensemble des canaux: presse régionale et nationale, télévision, radio et réseaux sociaux», a indiqué dans un communiqué CMA Media, filiale médias de CMA CGM.

CMA Media avait annoncé début juillet être entré en négociation exclusive pour acheter Brut, dont il était déjà actionnaire. Outre BFMTV et RMC, CMA Media possède aussi les journaux La Tribune et La Tribune Dimanche, La Provence et Corse Matin.

Le groupe s'apprête en outre à racheter la chaîne télé Chérie 25 (NRJ Group).

«L'intégration de Brut marque la création d'un troisième pilier stratégique au sein de CMA Media, le pôle social (réseaux sociaux, ndlr), aux côtés des pôles presse et audiovisuel», a poursuivi CMA Media. Il représente «la deuxième plus grande rédaction de France (et la première du secteur privé) avec plus de 1600 journalistes».

Brut continuera a être dirigé par Elsa Darquier, sa directrice générale. Elle sera placée sous la responsabilité de Claire Léost, nouvelle directrice générale de CMA Media et transfuge du groupe de magazines Prisma Media, nommée présidente de Brut.

Les cofondateurs du média en ligne, Renaud Le Van Kim et Guillaume Lacroix, «continueront d'accompagner la stratégie de Brut» en tant que conseillers, selon le communiqué.

Brut, qui emploie quelque 250 salariés et s'est réorganisé ces dernières années pour faire des économies, est rentable depuis le dernier trimestre 2023.

Auprès des annonceurs, il met en avant son impact (temps passé devant une vidéo, nombre de vues, interactions...), en particulier sur les jeunes audiences.

Rodolphe Saadé bouscule depuis trois ans le paysage médiatique français. CMA CGM est devenu propriétaire du groupe La Provence (quotidiens La Provence et Corse Matin) en octobre 2022.

Il s'est ensuite invité au capital du groupe audiovisuel M6 fin 2022, puis à celui de Brut, avant de prendre le contrôle du journal économique La Tribune et d'en lancer une édition dominicale en 2023.

A l'été 2024, CMA Media a racheté BFMTV, RMC et les chaînes de la TNT RMC Découverte et RMC Story à Altice.