  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Services télécoms L'armateur CMA CGM grandit encore dans les médias en rachetant Brut

ATS

12.9.2025 - 14:41

Brut appartient désormais au groupe marseillais CMA CGM du milliardaire Rodolphe Saadé. La finalisation de son acquisition a été annoncée vendredi, le média vidéo en ligne venant s'ajouter à la chaîne BFMTV et la radio RMC dans CMA Media.

Outre BFMTV et RMC, CMA Media, le pôle médias et réseaux sociaux de l'armateur CMA CGM, possède aussi les journaux La Tribune et La Tribune Dimanche, La Provence et Corse Matin (archives).
Outre BFMTV et RMC, CMA Media, le pôle médias et réseaux sociaux de l'armateur CMA CGM, possède aussi les journaux La Tribune et La Tribune Dimanche, La Provence et Corse Matin (archives).
ATS

Keystone-SDA

12.09.2025, 14:41

12.09.2025, 14:57

«Avec cette opération, CMA Media devient un acteur incontournable du paysage médiatique français, s'adressant à tous les publics et couvrant l'ensemble des canaux: presse régionale et nationale, télévision, radio et réseaux sociaux», a indiqué dans un communiqué CMA Media, filiale médias de CMA CGM.

CMA Media avait annoncé début juillet être entré en négociation exclusive pour acheter Brut, dont il était déjà actionnaire. Outre BFMTV et RMC, CMA Media possède aussi les journaux La Tribune et La Tribune Dimanche, La Provence et Corse Matin.

Le groupe s'apprête en outre à racheter la chaîne télé Chérie 25 (NRJ Group).

«L'intégration de Brut marque la création d'un troisième pilier stratégique au sein de CMA Media, le pôle social (réseaux sociaux, ndlr), aux côtés des pôles presse et audiovisuel», a poursuivi CMA Media. Il représente «la deuxième plus grande rédaction de France (et la première du secteur privé) avec plus de 1600 journalistes».

Brut continuera a être dirigé par Elsa Darquier, sa directrice générale. Elle sera placée sous la responsabilité de Claire Léost, nouvelle directrice générale de CMA Media et transfuge du groupe de magazines Prisma Media, nommée présidente de Brut.

Les cofondateurs du média en ligne, Renaud Le Van Kim et Guillaume Lacroix, «continueront d'accompagner la stratégie de Brut» en tant que conseillers, selon le communiqué.

Brut, qui emploie quelque 250 salariés et s'est réorganisé ces dernières années pour faire des économies, est rentable depuis le dernier trimestre 2023.

Auprès des annonceurs, il met en avant son impact (temps passé devant une vidéo, nombre de vues, interactions...), en particulier sur les jeunes audiences.

Rodolphe Saadé bouscule depuis trois ans le paysage médiatique français. CMA CGM est devenu propriétaire du groupe La Provence (quotidiens La Provence et Corse Matin) en octobre 2022.

Il s'est ensuite invité au capital du groupe audiovisuel M6 fin 2022, puis à celui de Brut, avant de prendre le contrôle du journal économique La Tribune et d'en lancer une édition dominicale en 2023.

A l'été 2024, CMA Media a racheté BFMTV, RMC et les chaînes de la TNT RMC Découverte et RMC Story à Altice.

Les plus lus

Livré par son père shérif : ce que l’on sait du suspect dans l’affaire Charlie Kirk
Assassinat de Charlie Kirk : la minutieuse préparation du tueur se précise
Un grave accident s’est produit sur une célèbre montagne russe !
Le zoo de Zurich partage une bien triste nouvelle
La légende Mike Powell persona non grata aux Mondiaux !
«Ma patience s’épuise rapidement» : Trump envisage de «frapper durement» l’économie russe