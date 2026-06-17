Lastminute.com prévoit de supprimer un quart de ses quelque 1600 postes de travail d'ici fin 2026 dans le cadre d'une réorganisation portée par l'IA. Des économies annuelles de 16,0 millions d'euros (14,7 millions de francs) sont attendues dès 2027.

Sur cette plateforme, la clientèle peut réserver des séjours divers et variés pour ses vacances (archives). ATS

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Cette restructuration concerne plusieurs pays, annonce mercredi dans un communiqué l'agrégateur d'offres de voyage sis à Chiasso et à Amsterdam et coté à la Bourse suisse. «A ce stade, nous ne sommes pas en mesure de fournir des chiffres par pays, site ou fonction», précise une porte-parole de Lastminute.com, contactée par l'agence AWP.

Selon le rapport annuel 2025, l'agrégateur d'offres de voyage emploie au total 1639 collaborateurs. Etant donné que la restructuration annoncée concerne 25% des effectifs, cela correspondrait à environ 400 emplois supprimés.

«Notre siège social restera à Chiasso, en Suisse, où est basée une grande partie de nos employés, y compris notre équipe de direction», ajoute la porte-parole. Selon elle, la ville tessinoise demeure «un site stratégique» pour le groupe.

Avec cette réorganisation, Lastminute.com entend accélérer l'introduction de l'intelligence artificielle (IA) dans ses processus internes et dans les applications destinées aux clients. Ces mesures ont pour objectif d'accroître l'efficacité opérationnelle de la société, de favoriser une croissance rentable et de renforcer sa position concurrentielle, selon le communiqué. Leur mise en oeuvre devrait s'achever vers la fin de l'année 2026.

Les conséquences brutales de l'IA

Pour la Banque cantonale de Zurich (ZKB), les conséquences de l'IA sur le secteur des agences de voyages en ligne restent encore difficiles à évaluer, mais pourraient être «brutales». «Il est tout à fait envisageable qu'à l'avenir, nous réservions directement nos voyages via des agents conversationnels tels que ChatGPT», estiment les analystes de la banque dans un commentaire.

Selon eux, les mesures annoncées aujourd'hui montrent également que Lastminute peut «réaliser d'importantes économies grâce à l'IA et en tirer profit». La ZKB s'attend par ailleurs à un premier semestre 2026 positif pour le voyagiste en ligne, malgré le mauvais contexte géopolitique.

Lastminute.com tiendra son assemblée générale annuelle le 24 juin et publiera ses résultats pour les six premiers mois de l'année le 30 juillet.

Vers 11h00, l'action Lastminute gagnait 2,8% à 12,85 francs, dans un SPI en petite hausse de 0,04%.