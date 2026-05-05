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Toxicomanie Lausanne absorbe les équipes de la Fondation ABS

ATS

5.5.2026 - 17:43

La Ville de Lausanne va reprendre le personnel et les prestations fournies par la Fondation ABS (Accueil à bas seuil) au 1er janvier 2027. La Municipalité entend ainsi pérenniser l'action de cette institution spécialisée dans la réduction des risques et l'aide à la survie des personnes toxicomanes.

La Fondation ABS gère notamment l'espace de consommation sécurisé du Vallon (archives).
La Fondation ABS gère notamment l'espace de consommation sécurisé du Vallon (archives).
ATS

Keystone-SDA

05.05.2026, 17:43

«Ces dernières années, la problématique de la consommation de drogues dans l'espace public s'est fortement péjorée, en lien notamment avec l'arrivée du crack, l'augmentation des besoins d'accompagnement et la complexification des profils des bénéficiaires», écrit la Ville mardi dans un communiqué. «A cela se sont ajoutées des difficultés de gouvernance (...) notamment dans la gestion financière et du personnel».

Le Conseil de fondation avait demandé à l'été 2025 le soutien de la Ville et du Canton, ses deux principaux fournisseurs de subventions, à hauteur respectivement de 2,4 et 1,75 millions de francs. Malgré la mise sur pied d'une task force pour assurer les prestations et la conduite des équipes en s'appuyant sur une direction transitoire, l'intégration au sein de la Ville est apparue comme la meilleure solution, poursuit le document.

Une nouvelle direction transitoire accompagnera les équipes jusqu'à l'intégration au sein de la Ville de Lausanne. Celle-ci «assurera également la continuité des prestations, tout en tenant compte du contexte financier difficile».

La Fondation ABS a été créée en 1999. Elle gère actuellement Le Passage, l'espace de consommation sécurisé du Vallon et son antenne à La Riponne. Elle compte une quarantaine de collaboratrices et collaborateurs qui représentent 23,4 équivalents plein temps.

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