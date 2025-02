Les Transports publics de la région lausannoise (tl) ont transporté 131 millions de voyageurs en 2024, soit cinq millions de plus qu'en 2023. Cela représente une hausse annuelle de 3,9%. Les bus ont particulièrement stimulé cette fréquentation, la population les plébiscitant tant sur le réseau urbain (+4,8%) que régional (+7,4%).

En 2024, les bus tl à Lausanne et région ont connu de belles fréquentations (archives). ATS

Keystone-SDA, sj, ats ATS

Les métros m1 et m2 connaissent une progression stable d'environ 2% et la ligne du LEB franchit pour la première fois la barre des quatre millions de voyageurs, un record, soit +9% par rapport à 2023, ont indiqué mardi les tl dans un communiqué. Ces résultats sont réjouissants, mais ils posent des défis aux heures de pointe et également en termes de capacité de production, soulignent-ils.

Le «succès» des bus à Lausanne et région s'explique par les améliorations apportées sur la fréquence ou le parcours des lignes, soit par des prolongements ou des liaisons sans changement, précisent les tl.

La ligne 1 cartonne

La ligne 1 rejoint en 2024 le podium des lignes de trolleybus des tl qui dépassent les six millions de passagers (+18% ou 944'000 personnes). Le nouveau quartier des Plaines-du-Loup au nord de son tracé et le prolongement de son parcours au sud vers l'EPFL expliquent cette «hausse massive».

Les nouveaux arrêts, desservis uniquement aux heures de pointe du matin et du soir, représentent 40% de l'augmentation de la fréquentation. Dès la rentrée d'août 2025, la desserte complète de la ligne sera assurée toute la journée pour répondre notamment aux besoins du nouveau campus de la RTS à Ecublens, annoncent déjà les tl.

S'agissant des métros lausannois, le m2 a passé en 2024 la barre des 36 millions de voyageurs (+2,2%) et le m1 celle de 15 millions (+1,9%). Ces systèmes avaient été conçus à l'origine respectivement pour 25 millions et huit millions de voyageurs. La croissance des métros se concentre principalement sur les week-ends, démontrant leur saturation le reste de la semaine, relèvent les tl.

«Le prolongement de la ligne 1, qui propose une liaison sans changement vers les hautes écoles depuis la gare de Lausanne, joue un rôle pour soulager le m1 aux heures de pointe. Au départ de la gare de Renens, les lignes 31 et 25 sont également des alternatives pour se rendre sur les campus de l'EPFL et l'UNIL, expliquent-ils.

Ponctualité et qualité stables

Du côté du trafic régional voyageur (TRV), c'est la ligne 54 (Renens – Le Mont-sur-Lausanne, Grand-Mont) qui dynamise la fréquentation des quatre lignes opérées par les tl. Un nouvel arrêt à Crissier dans une zone d'habitation encore non desservie par les transports publics, ainsi que les développements sur la commune de Cheseaux-sur-Lausanne expliquent cette évolution annuelle de +18%.

Le prolongement de cette ligne jusqu'à Epalinges-Croisettes en passant par les Bois du Jorat est planifié pour le deuxième semestre 2025.

En termes de ponctualité et de qualité, les lignes régionales tl obtiennent des résultats stables, au-dessus des exigences fixées par l'Office fédéral des transports (OFT). Lors de la dernière enquête qualité, les tl reçoivent la note de 93,26 sur 100 pour la ponctualité, 96.05 pour la qualité des arrêts et 98,02 pour celle des véhicules. Le seuil d’exigence est fixé à 92.

2025 démarre fort

L'utilisation des transports publics est donc en constante progression et d'ailleurs les premières semaines de 2025 montrent à nouveau une tendance positive: +11% pour le m1 ou +8% sur certaines lignes de bus par exemple.

Les tl reconnaissent par ailleurs qu'entre septembre et le début du mois de décembre 2024, ils ont rencontré des difficultés sur le réseau de bus urbain en raison d'un manque de conducteurs et/ou de véhicules, péjorant ainsi la qualité du service à la clientèle. Des mesures correctrices ont été appliquées au changement horaire de décembre, selon l'entreprise de transport.