Economie Lausanne: un service de conseil dédié aux très petites entreprises

ATS

19.2.2026 - 09:57

La Ville de Lausanne lance dès lundi une prestation d'accueil et de conseil spécialement conçue pour les très petites entreprises (TPE). Ce dispositif vise à offrir un point d’entrée clair et accessible aux personnes souhaitant créer ou développer une activité économique sur le territoire communal.

La ville de Lausanne va donner un coup de pouce aux très petites entreprises sous forme de conseil (photo prétexte).
La ville de Lausanne va donner un coup de pouce aux très petites entreprises sous forme de conseil (photo prétexte).
ATS

Keystone-SDA

19.02.2026, 09:57

19.02.2026, 09:59

Cette nouvelle prestation d’accueil, d’orientation et de conseil voit le jour dans un contexte où les obligations légales, administratives et assurantielles se multiplient, a communiqué la Ville de Lausanne jeudi. Le service s'adresse aux personnes domiciliées ou actives à Lausanne, qu'elles souhaitent lancer une activité indépendante ou qu'elles gèrent déjà une petite structure.

Une conseillère dédiée les guidera sur des sujets concrets: premières démarches de création, statut d'indépendant, assurances obligatoires, inscriptions aux registres officiels, autorisations nécessaires ou encore identification des bons interlocuteurs aux niveaux communal, cantonal et régional. Le dispositif ne remplace pas les autorités compétentes, mais agit comme un point d'entrée vers les services et partenaires appropriés, précise la Ville.

Les TPE constituent un pilier essentiel du tissu économique lausannois. Actives notamment dans les domaines des services de proximité et du commerce de détail, elles participent à la vitalité des quartiers, à la création d’emplois et à la diversité de l’offre locale. En les soutenant mieux, la Ville entend renforcer la vitalité économique locale et encourager l'entrepreneuriat.

Les rendez-vous peuvent être pris en ligne du lundi au vendredi ou par téléphone au 021 315 32 43. Il est conseillé d'indiquer à l'avance les thématiques à aborder afin de préparer au mieux l'entretien.

www.lausanne.ch/conseil-tpe

