Le bénéfice de CSS s'envole en 2025

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Assurances Le bénéfice de CSS s'envole en 2025

ATS

7.4.2026 - 07:17

L'assureur CSS fait état d'un résultat net qui s'est envolé l'an dernier et de recettes de primes en hausse également. La société met en avant une progression sans précédent de sa clientèle dans l'assurance de base.

Dans l'assurance de base, CSS annonce un excédent pour la première fois en quatre ans, à hauteur de 109,5 millions. (archive)
Dans l'assurance de base, CSS annonce un excédent pour la première fois en quatre ans, à hauteur de 109,5 millions. (archive)
ATS

Keystone-SDA

07.04.2026, 07:17

07.04.2026, 07:23

Pour l'exercice sous revue, CSS a multiplié son bénéfice par quatre, à 260,8 millions de francs, contre 62,7 millions en 2024, indique mardi l'assureur-maladie lucernois dans un communiqué. Dans l'assurance de base, CSS annonce un excédent pour la première fois en quatre ans, à hauteur de 109,5 millions, contre une perte de 129,2 millions l'année antérieure.

Et dans l'assurance complémentaire, le résultat net s'est affiché à 144,9 millions, est-il précisé. Celui-ci est toutefois resté nettement en deçà du chiffre de l'année précédente, qui s'élevait à 190,0 millions

L'assureur parle de résultats «convaincants» et d'une grande discipline en matière de coûts, qui auraient conduit à sa performance globale. Il précise qu'une partie du bénéfice a été reversé aux assurés via des programmes de bonus, les clients recevant ainsi au 22,5 millions au total.

Les recettes de primes ont pour leur part progressé de 3,6% pour atteindre 7,8 milliards de francs l'an dernier. Le nombre d'assurés s'est nettement enrobé. Dans l'assurance de base, CSS a ainsi gagné plus de 90'600 nouveaux clients et a atteint 1,56 million d'assurés.

Au total, le groupe comptait environ 1,73 million de personnes assurées début 2026.

Dans le même temps, les coûts de la santé ont continué d'augmenter. Les charges de prestations dans l'assurance de base ont connu une hausse de 4,4% par personne assurée pour atteindre 4153 francs. Néanmoins, le ratio sinistres/coûts s'est amélioré au niveau du groupe pour s'établir à 98,2%, contre 101,1% l'année précédente, ce qui signifie que les recettes ont de nouveau dépassé les coûts.

Les frais administratifs ont pour leur part continué de baisser. Le taux de frais a reculé à 6,9%, et à 3,5% dans l'assurance de base. Parallèlement, CSS détaille avoir évité, grâce à des contrôles de factures, des dépenses injustifiées d'environ 872 millions de francs.

Sur le plan stratégique, CSS a récemment élargi son offre et fondé sa propre compagnie d'assurance-vie en 2025. L'assureur entend compléter de cette manière son coeur de métier par le domaine de la prévoyance.

Les plus lus

Harcelés, suivis, menacés: les politiciens racontent
Voyages: comment Trump impacte le comportement des Suisses
«Je ne comprenais pas pourquoi j'étais expulsé en Afrique puisque je suis cambodgien»
Stan Wawrinka : «C’est pour vivre des émotions comme celles-là»
Le bénéfice de CSS s'envole en 2025
Débloquer Ormuz? Vote attendu au Conseil de sécurité de l'ONU