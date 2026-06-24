Les cours du pétrole continuaient à se normaliser mercredi, alors que se poursuivait le rétablissement du trafic à travers le détroit d'Ormuz. Le baril de Brent de la mer du Nord perdait 3,0% à 74,81 dollars, crevant ainsi le seuil des 75 dollars sous lequel il n'était plus retombé depuis fin février avant le conflit au Moyen-Orient.

Les cours du pétrole continuaient à se normaliser mercredi, alors que se poursuivait le rétablissement du trafic à travers le détroit d'Ormuz (image d'illustration).

Son équivalent américain West Texas Intermediate (WTI) reculait quant à lui de 2,9% à 71,04 dollars. «D'un point de vue technique, le WTI enfonce une nouvelle fois les supports des 74,89 dollars et des 73,64 dollars, représentant respectivement la moyenne mouvante sur 200 semaine et sur 200 jours. Le brut doit défendre activement ces repères au risque sinon de glisser dangereusement en dessous des 70,00 dollars,» prévient Tony Sycamore, analyste chez IG.

Le gaz naturel européen suivait une pente à peine moins marquée, cédant 2,0% à 41,17 euros par mégawattheure.

Enfonçant le clou, le président américain Donald Trump a assuré mercredi que l'Iran avait garanti aux Etats-Unis qu'il n'y aurait pas de péage dans le détroit d'Ormuz, point d'achoppement des discussions entre les deux pays.

«L'Iran a informé les Etats-Unis que, malgré les informations contraires diffusées par les médias menteurs perturbateurs, il n'y a AUCUN PÉAGE, AUCUN FRAIS D'ASSURANCE ET AUCUN AUTRE FRAIS DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT demandés ou perçus par l'Iran sur les navires transitant par le détroit d'Ormuz», a-t-il écrit sur sa plateforme Truth Social.