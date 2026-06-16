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Réouverture du détroit d'Ormuz Le baril de Brent sous les 80 dollars, une première depuis mars

ATS

16.6.2026 - 15:03

Le baril du pétrole Brent, référence mondiale du brut, est tombé mardi sous la barre des 80 dollars pour la première fois depuis début mars, réagissant à la réouverture complète du détroit d'Ormuz annoncée pour vendredi par Donald Trump.

L’annonce d’un accord pour ouvrir le détroit stratégique a fait réagir les marchés (image d’illustration). 
L’annonce d’un accord pour ouvrir le détroit stratégique a fait réagir les marchés (image d’illustration). 
IMAGO/Zoonar

Keystone-SDA

16.06.2026, 15:03

16.06.2026, 15:21

Poursuivant sa baisse depuis l'annonce d'un accord entre Téhéran et Washington pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient et rétablir le transit dans ce passage maritime stratégique, le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en août, perdait 4,03% vers 14H50 à 79,87 dollars. Son homologue américain, le WTI, chutait de 4,35% à 77,25 dollars.

Une demi-heure plus tard, le premier avait refranchi la barre des 80 dollars quand le second se maintenait sous les 78 dollars.

Le baril de Brent, qui a déjà reculé de 4,8% lundi, prolonge ainsi sa baisse pour la quatrième séance consécutive et atteint son niveau le plus bas depuis mars, soulignent les experts de TradingEconomics.

«Les cours s'orientent vers leur plus longue série de baisses, l'accord attendu entre les Etats-Unis et l'Iran visant à rouvrir le détroit d'Ormuz ayant ravivé les espoirs de la reprise des flux d'approvisionnement», ajoutent-ils sur la plateforme.

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