Stellantis a publié mercredi un bénéfice net en forte baisse en 2024, à 5,5 milliards d'euros (à peine moins en francs), soit une chute de 70%, pour une marge opérationnelle de 5,5%, notamment à cause de difficultés en Amérique du Nord, en passe d'être réglées.

Le groupe traverse une passe difficile après des années de profits record. Les quinze marques du groupe ont vu leurs livraisons de voitures baisser de 12% au cours de l'année 2024, plombées notamment par un recul de 25% en Amérique du Nord. ATS

Le chiffre d'affaires du constructeur automobile atteint 156,9 milliards, en repli de 17% par rapport à 2023 «en raison de l'absence momentanée de certains modèles dans l'offre» du groupe, et d'"actions de réduction des stocks», notamment à travers de fortes promotions, qui sont «désormais achevées», a précisé le groupe dans un communiqué.

Ces résultats correspondent à ce qui avait été annoncé par Stellantis et aux prévisions moyennes des analystes.

Après le départ de Carlos Tavares, évincé en décembre, le groupe prévoit de rebondir en 2025 avec un nouveau directeur général mais reste flou dans ses prévisions, annonçant «une croissance positive du chiffre d'affaires avec une marge opérationnelle courante à +un chiffre+».

Alors que Stellantis s'est démarqué dans le secteur automobile depuis sa création en 2021, avec des marges à deux chiffres, ses prévisions pour 2025 reflètent «le stade précoce de la reprise commerciale» du groupe ainsi que «les incertitudes accrues du secteur» automobile, a précisé le communiqué.

«Bien que 2024 ait été une année très contrastée pour l'entreprise, avec des résultats en deçà de notre potentiel, nous avons franchi d'importantes étapes stratégiques», a déclaré le président du conseil d'administration de Stellantis, John Elkann, dans le communiqué.

Sur ce marché-clé pour le groupe, le chiffre d'affaires s'effondre (-27%, à 63,4 milliards) à cause d'une baisse des ventes avec l'arrêt de certains modèles (Dodge Charger et Challenger, Jeep Cherokee et Renegade) et de promotions lancées pour réduire les stocks de véhicules.

En Europe, le chiffre d'affaires baisse de 11% à 59 milliards, avec une fin d'année globalement marquée par la transition entre deux générations de véhicules, et plusieurs retards de lancement dus à des problèmes de qualité.

Le directeur général du groupe Carlos Tavares a fait les frais de ces difficultés fin 2024 et le conseil d'administration de Stellantis doit annoncer le nom de son remplaçant au premier semestre.

Le groupe prévoit de verser un dividende de 0,68 euro par action, sous réserve de l'approbation des actionnaires.