Le premier sac Birkin d'Hermès, conçu spécialement pour Jane Birkin en 1984, a été vendu aux enchères, jeudi à Paris, pour 8,582 millions d'euros frais inclus, a indiqué la maison d'enchères Sotheby's.

L’actrice et chanteuse française Jane Birkin arrive au palais de l’Élysée, où elle est reçue par le président de la République François Mitterrand, le 9 mai 1990, avant l’ouverture du 43e Festival de Cannes. AFP

Agence France-Presse Basile Mermoud

Ce grand fourre-tout en cuir noir est le premier exemplaire de ce qui est devenu l'un des sacs les plus célèbres et les plus chers au monde.