Cryptomonnaie Le bitcoin bat un nouveau record et dépasse les 124'000 dollars

ATS

14.8.2025 - 04:52

Le Bitcoin a atteint un niveau record, en début de journée.
Le Bitcoin a atteint un niveau record, en début de journée.
ATS

Le bitcoin a atteint un nouveau plus haut jeudi matin dans les premiers échanges asiatiques, dépassant pour la première fois le seuil des 124'000 dollars. Il est notamment porté par une législation américaine favorable.

Keystone-SDA

14.08.2025, 04:52

La star des cryptomonnaies a battu son précédent record du 14 juillet dernier (123'205 dollars), dépassant même brièvement les 124'500 dollars avant de refluer. Vers 04h08 en Suisse, le bitcoin s'échangeait pour quelque 123'600 dollars.

Les actions américaines ont terminé en forte hausse mercredi à la Bourse de New York, l'indice S&P 500 atteignant un nouveau plus haut, tout comme le Nasdaq à forte coloration technologique, contribuant à la hausse de la cryptomonnaie.

Le bitcoin affiche depuis plusieurs mois une nette progression, encouragée notamment par le climat législatif favorable mis en place par le président américain Donald Trump.

«Le marché des cryptomonnaies bénéficie de fondamentaux très favorables», a récemment rappelé Samer Hasn, analyste marché chez XS.com.

Sur le plan réglementaire, les dernières batailles juridiques majeures menées par l'autorité américaine de régulation du secteur sont désormais closes.

Par ailleurs, «Donald Trump a pris des mesures pour mettre fin aux restrictions qui empêchaient auparavant les banques de faire affaire avec des entreprises signalées pour des risques liés à leur réputation, une catégorie dans laquelle les entreprises de cryptomonnaie étaient souvent injustement placées».

Trump pourrait aussi être enclin à accélérer l'intégration des cryptomonnaies dans le système financier national et à lever des restrictions supplémentaires, compte tenu de son implication croissante et de celle de sa famille dans ce secteur, a encore estimé M.Hasn.

