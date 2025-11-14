  1. Clients Privés
Devises électroniques Le bitcoin chute sous 100'000 dollars

ATS

14.11.2025 - 11:50

Le bitcoin a chuté dans la nuit de jeudi à vendredi sous la barre symbolique des 100'000 dollars, atteignant un plus bas depuis début mai. La fin de la paralysie budgétaire ("shutdown") aux Etats-Unis a paradoxalement refroidi les investisseurs, qui craignent désormais la publication de données macroéconomiques défavorables.

Image d'illustration du Bitcoin.
Image d'illustration du Bitcoin.
sda

Keystone-SDA

14.11.2025, 11:50

Vers 11h15, la principale cryptodevise chutait de 5,8% à 96'934 dollars. Le bitcoin avait chuté début mars sous la barre des 100'000 dollars, ralenti par les craintes sur les droits de douane, tombant début avril à 76'273 dollars. La monnaie électronique s'était ensuite progressivement redressée jusqu'à atteindre début octobre un plus haut historique à 126'198 dollars.

L'ethereum, deuxième plus importante cryptodevise par capitalisation, souffrait aussi. Elle plongeait de 9,1% à 3185 dollars.

«Les incertitudes liées aux données économiques qui doivent maintenant être publiées après la fin du 'shutdown' refroidissent les investisseurs», a commenté Timo Emden, analyste à Emden Research. Le blocage budgétaire aux Etats-Unis, le plus long de l'histoire qui a été provisoirement levé mercredi, a en effet retardé la publication de nombreuses statistiques conjoncturelles. Les données sur l'inflation et le marché du travail sont scrutées de près pour évaluer l'état de santé de la première économie mondiale et anticiper les décisions de la Réserve fédérale (Fed) sur les taux directeurs.

Les chiffres qui seront prochainement publiés pourraient ainsi refroidir les espoirs du marché de voir la Fed abaisser davantage ses taux, a ajouté M. Emden dans un commentaire.

Avec le franchissement à la baisse de la barre symbolique des 100'000 dollars, le bitcoin pourrait encore perdre plus de terrain. En cas de dégradation de la situation sur les marchés financiers, l'expert n'exclut pas une dégringolade vers les 90'000 dollars.

