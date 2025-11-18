  1. Clients Privés
Devises électroniques Le bitcoin chute sous les 90'000 dollars

ATS

18.11.2025 - 08:43

Le bitcoin est en recul, atteignant mardi son plus bas niveau depuis avril sous la barre des 90'000 dollars, à environ 89'300 dollars.

Après la fin du "shutdown" aux Etats-Unis, les acteurs du marché craignent que les nouvelles données économiques américaines ne viennent assombrir davantage les perspectives de baisse des taux, soulignent les analystes.
Après la fin du "shutdown" aux Etats-Unis, les acteurs du marché craignent que les nouvelles données économiques américaines ne viennent assombrir davantage les perspectives de baisse des taux, soulignent les analystes.
ATS

Keystone-SDA

18.11.2025, 08:43

18.11.2025, 08:50

Après la fin du «shutdown» aux Etats-Unis, les acteurs du marché craignent que les nouvelles données économiques américaines ne viennent assombrir davantage les perspectives de baisse des taux, soulignent les analystes.

Vers 07h50, le bitcoin perdait 6% sur les dernières 24 heures, et 15% sur la semaine à 89'305 dollars.

«Les investisseurs sont pris dans l'étau des incertitudes monétaires, les marchés semblant actuellement osciller entre incertitude et reprise», souligne l'analyste indépendant Timo Emden.

«Le marché des cryptomonnaies traverse une nouvelle zone de turbulence et ce sont les actifs les plus spéculatifs qui encaissent le choc le plus violent», note pour sa part l'expert John Plassard.

L'indice MarketVector des petites cryptomonnaies (small caps numériques) a ainsi brièvement touché son plus bas niveau depuis 2020, «signe d'un assèchement brutal de l'appétit pour le risque», explique le responsable de la stratégie d'investissement chez Cité Gestion Private Bank. «La chute est d'autant plus marquante que le bitcoin lui-même a perdu près de 600 milliards de capitalisation depuis son sommet d'octobre, effaçant toute sa progression de l'année», note-t-il.

