Le bitcoin en chute libre : la prochaine vague de vente est-elle imminente?

Le bitcoin subit une forte pression. La plus grande cryptomonnaie du monde a perdu plus de dix pour cent en quelques jours et s’échange désormais à environ 50 % en dessous de son record historique. Les analystes identifient désormais une zone de soutien décisive, dont la rupture pourrait déclencher de nouvelles vagues de ventes.

Le cours du bitcoin est sous pression - sur la photo, un distributeur automatique aux Etats-Unis. (photo d'archives) sda

Sven Ziegler Sven Ziegler

Pas le temps ? blue News résume pour toi Le bitcoin a perdu environ 12% en une semaine et cote environ 50% en dessous de son record.

Les analystes de 21Shares considèrent la zone des 60'000 dollars comme un support central.

Si cette marque tombe durablement, il pourrait s'ensuivre, selon les experts, un recul dans la zone des 50'000 à 55'000 dollars. Montre plus

Pour les investisseurs en bitcoin, les derniers jours ont été douloureux. En l’espace d’une semaine, la cryptomonnaie a perdu environ 12 % de sa valeur et est parfois retombée à un peu plus de 60 000 dollars.

Depuis le pic d’environ 126 000 dollars atteint à l’automne dernier, le cours a ainsi quasiment été divisé par deux. Dans ces conditions, la nervosité gagne les marchés des cryptomonnaies.

La situation est particulièrement délicate, plusieurs repères techniques majeurs étant sous pression. Les analystes de 21Shares estiment que la zone des 60 000 dollars constitue un support décisif. C’est également à ce niveau que se situent la moyenne mobile des 200 semaines ainsi que d’importants indicateurs d’évaluation du marché.

Facteurs de stress simultanés

Du point de vue de 21Shares, la récente vague de ventes n’a rien d’un hasard. L’annonce selon laquelle l’entreprise de logiciels Strategy a cédé des bitcoins pour la première fois depuis des années a d’abord semé l’incertitude. Il ne s’agissait certes que de 32 bitcoins, pour une valeur d’environ 2,5 millions de dollars. Au regard des réserves colossales de l’entreprise, cette transaction n’a guère de portée économique. Elle a néanmoins pesé sur le moral du marché.

À cela se sont ajoutées d’importantes sorties de capitaux des ETF américains adossés au bitcoin. Selon 21Shares, environ quatre milliards de dollars ont été retirés de ces produits au cours de douze séances de négociation consécutives. Pour la première fois, les flux cumulés sur l’ensemble de l’année sont ainsi repassés dans le rouge.

Parallèlement, des positions longues à effet de levier ont été liquidées en l’espace de quelques jours pour un montant proche de trois milliards de dollars. Ce type de ventes forcées a souvent pour effet d’amplifier encore les mouvements de marché.

La géopolitique font fuir les capitaux

Les tensions géopolitiques ont également joué un rôle. Les négociations avec l’Iran se sont récemment nettement dégradées. Dans le même temps, les prix du pétrole ont progressé après que Téhéran a menacé de bloquer le détroit d’Ormuz.

Le cours du bitcoin s'est effondré l'année dernière. Screenshot Bison

Parallèlement, les flux de capitaux se dirigent de plus en plus vers le boom de l’intelligence artificielle. Tandis que les valeurs technologiques enchaînent les records aux États-Unis et en Asie, le bitcoin reste de plus en plus en retrait. Les analystes y voient l’une des principales raisons de la faiblesse actuelle. Dans le contexte présent, les investisseurs privilégient les actions liées à l’IA plutôt que les cryptomonnaies.

Pas encore de panique

Malgré ces pertes importantes, les analystes de 21Shares ne voient pas, à ce stade, de signe de capitulation comparable à ceux observés lors des précédents marchés baissiers. Les investisseurs de long terme continuent de conserver des positions importantes, et les sorties des ETF bitcoin n’ont pas non plus entraîné jusqu’ici de liquidations massives de la part des acteurs institutionnels. Par ailleurs, la quantité de stablecoins en circulation sur le marché des cryptomonnaies continue d’augmenter, ce qui pourrait signaler la présence de capitaux disponibles pour de futurs achats.

À court terme, tous les regards se concentrent toutefois sur un niveau précis : la zone des 60 000 dollars. Tant qu’elle tient, une stabilisation reste possible. En revanche, si elle venait à céder durablement, les discussions devraient rapidement se déplacer vers des objectifs de cours nettement plus bas.

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle, puis adapté par la rédaction romande.