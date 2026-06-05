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Cryptomonnaies Le bitcoin passe sous les 60’000 dollars, une première depuis octobre 2024

Basile Mermoud

5.6.2026

Le bitcoin est tombé vendredi sous le seuil symbolique des 60.000 dollars, une première depuis octobre 2024, pâtissant d'un désintérêt pour les cryptomonnaies et d'un climat peu propice au risque sur les marchés.

Le cours du bitcoin a été divisé par deux depuis le plus haut observé cet automne.
Le cours du bitcoin a été divisé par deux depuis le plus haut observé cet automne.
AFP

Agence France-Presse

05.06.2026, 19:17

La devise a chuté d'environ 6% à 59.770,90 dollars avant d'atténuer légèrement ses pertes. Vers 16H50 GMT, elle cédait encore 3,58% à 61.297,57 dollars.

Le cours du bitcoin a ainsi été divisé par deux depuis le plus haut observé cet automne. Il s'affiche désormais en deçà du niveau auquel il évoluait avant la victoire électorale de Donald Trump, fin 2024.

«La correction que subit le bitcoin en 2026 reflète une convergence de pressions qui viennent toutes frapper simultanément ses principaux moteurs de demande», résume auprès de l'AFP Iliya Kalchev, de la plateforme spécialisée dans les actifs numériques Nexo.

L'analyste note un contexte géopolitique peu favorable aux prises de risque. «Le bitcoin réagit à cet environnement plus rapidement et de manière plus visible que la plupart des autres actifs», assure M. Kalchev.

Avec le conflit au Moyen-Orient, les banques centrales sont aussi plus promptes à envisager des hausses de taux d'intérêt pour éviter de perdre le contrôle sur l'inflation, un frein pour les marchés boursiers mais aussi les cryptomonnaies.

«Le sentiment de marché autour des actifs numériques s'est également dégradé», estime Simon Peters, du courtier eToro. Les ETF Bitcoin - qui permettent de profiter de l'évolution de l'actif numérique sans avoir à y placer directement son argent - enregistrent de larges sorties de capitaux, selon les calculs de l'analyste.

Les investisseurs sont plus attirés actuellement par les performances spectaculaires des valeurs liées à l'intelligence artificielle (IA) ainsi que l'entrée prochaine en Bourse de SpaceX, qui promet d'être la plus importante de l'histoire.

Cryptodevises. Le bitcoin plonge sous 64'000 dollars, son plus bas niveau depuis février

CryptodevisesLe bitcoin plonge sous 64'000 dollars, son plus bas niveau depuis février

Le moral des investisseurs à l'égard des actifs numériques s'est encore plus dégradé avec l'annonce en début de semaine de la vente de 32 bitcoins, pour un montant de 2,5 millions de dollars, par la société Strategy, connue pour avoir accumulé la plus grande réserve privée de cette cryptomonnaie.

L'élection de Donald Trump, ardent défenseur des cryptoactifs, à la Maison Blanche pour un second mandat avait suscité une vague d'enthousiasme du secteur, faisant décoller le prix du bitcoin à près de 110.000 dollars.

Après un coup de mou lié aux retards des lois promises par le chef d'Etat et à son offensive douanière, le bitcoin était remonté jusqu'à un sommet de 126.251,31 dollars en octobre 2025.

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