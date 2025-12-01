  1. Clients Privés
Devises électroniques Le bitcoin poursuit sa chute sous les 90'000 dollars

ATS

1.12.2025 - 17:12

Affecté par la nervosité des investisseurs, le bitcoin a entamé une dégringolade. (archive)
Affecté par la nervosité des investisseurs, le bitcoin a entamé une dégringolade. (archive)
ATS

Affecté par la nervosité des investisseurs, le bitcoin accentuait ses pertes lundi. L'espoir d'une reprise en fin d'année semble s'amenuiser, selon les experts.

Keystone-SDA

01.12.2025, 17:12

Vers 16h45, le bitcoin dévissait de 7,49% à 83'942,87 dollars. Depuis son record historique à 126'000 dollars début octobre, la reine des cryptomonnaies a perdu environ un tiers de sa valeur.

Marc Bürki, directeur général de la banque en ligne Swissquote, explique, auprès de l'agence AWP, cette dégringolade par le fait que des «baleines», soit des personnes qui possèdent beaucoup de bitcoins, se préparent à la vente en transférant leurs actifs depuis leur portefeuille numérique vers une Bourse d'échange. «Cela fait bouger les marchés car les investisseurs se disent qu'il se passe quelque chose», affirme M. Bürki.

En plus des «baleines», les DAT, des sociétés qui ont mis des bitcoins dans leur trésorerie, ont été forcés d'en vendre une partie, ce qui montre une pression à la vente, selon Jérôme Bailly, président de la Crypto Valley Association, organisation qui représente l'industrie des cryptomonnaies basée à Zoug. «En face les ETF, les fonds négociés en Bourse, continuent à acheter, mais pas suffisamment, d'où un déséquilibre», poursuit M. Bailly.

Marc Bürki estime par ailleurs qu'un éventuel éclatement de la bulle tech pourrait accentuer l'effondrement de la devise numérique. Une débâcle que relativise Jérôme Bailly. «Il faut voir d'où l'on vient. En trois ans, le bitcoin a gagné cinq fois sa valeur», rappelle le président de la Crypto Valley Association.

Quant à savoir si le bitcoin pourrait se redresser d'ici la fin de l'année, M. Bailly anticipe une reprise d'ici la fin de l'année, tandis que M. Bürki se montre plus prudent. «Difficile de faire des pronostics dans un laps de temps aussi court, car c'est une valeur très volatil», dit le patron de Swissquote, ajoutant toutefois que sur le plus long terme, la reine des cryptomonnaies devrait continuer sa progression du fait de sa rareté.

Effet domino

Timo Emden, analyste chez Emden Research, est pour sa part plus alarmiste. «La combinaison d'une aversion au risque, d'une baisse de la demande institutionnelle et de prises de bénéfices ciblées par les principaux acteurs du marché pèse sur le moral des investisseurs», écrit-il dans un commentaire. L'expert craint que la mise sur le marché de quantités importantes de bitcoins, dans un environnement de volumes d'échange réduits, provoque des réactions en chaîne, entraînant une vague de ventes et de liquidations.

Étant donné que le bitcoin et les autres cryptomonnaies sont désormais étroitement liés à Wall Street, les investisseurs redoutent qu'un effondrement du secteur des devises virtuelles n'entraîne les marchés financiers mondiaux dans sa chute.

