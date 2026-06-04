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Cryptodevises Le bitcoin plonge sous 64'000 dollars, son plus bas niveau depuis février

ATS

4.6.2026 - 14:53

Le bitcoin est tombé jeudi à son plus bas niveau depuis février. La pression s'est accentuée sur la plus ancienne et la plus connue des cryptodevises après la décision inattendue de la société américaine MicroStrategy de vendre une partie de ses avoirs en bitcoins.

Le bitcoin est tombé jeudi à son plus bas niveau depuis février. (archive)
Le bitcoin est tombé jeudi à son plus bas niveau depuis février. (archive)
ATS

Keystone-SDA

04.06.2026, 14:53

04.06.2026, 15:01

Vers 14h45, la reine des monnaies numériques s'échangeait en baisse de 5,4%, à 63'550,52 dollars.

Les investisseurs préfèrent désormais se tourner vers d'autres valeurs prometteuses, notamment de grandes entreprises comme Samsung, SK Hynix et Micron, selon Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote. «Le potentiel de croissance des fabricants de puces mémoire, et maintenant des entreprises spécialisées dans l'intelligence artificielle (IA), a été si convaincant que celui du bitcoin a soudainement perdu de son attrait», explique la spécialiste.

La vente de bitcoins par MicroStrategy, éditeur américain de logiciels, a porté le coup de grâce. «L'entreprise n'a pas vendu ses bitcoins de son plein gré; elle a été forcée de le faire pour financer les dividendes très élevés promis aux détenteurs de ses actions privilégiées», poursuit Mme Ozkardeskaya.

Pour Timo Emden, analyste chez Emden Research, les investisseurs sont encore sous le choc de la récente vente de bitcoins par MicroStrategy. «Cette vente a créé une brèche dans la confiance des investisseurs, déjà fragile», observe l'expert.

Entre les craintes d'inflation, les pressions monétaires et les tensions géopolitiques, la cryptomonnaie subit actuellement une pression considérable, selon lui. Les investisseurs doivent désormais se préparer à une possible chute sous le seuil psychologique des 60'000 dollars.

Ipek Ozkardeskaya relève même que les courtiers de Kalshi prévoient désormais que le cours du bitcoin chutera sous la barre des 50'000 dollars cette année.

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