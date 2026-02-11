  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Marchés difficiles Le brasseur Heineken va supprimer entre 5000 et 6000 emplois

ATS

11.2.2026 - 07:58

Heineken a annoncé mercredi supprimer entre 5000 et 6000 emplois face à ce qu'il a qualifié de «conditions de marché difficiles».

Face à "une période économique et politique turbulente", Heineken veut doper sa rentabilité en biffant entre 5000 et 6000 emplois (archives).
Face à "une période économique et politique turbulente", Heineken veut doper sa rentabilité en biffant entre 5000 et 6000 emplois (archives).
ATS

Keystone-SDA

11.02.2026, 07:58

11.02.2026, 08:55

Le brasseur néerlandais a déclaré dans un communiqué qu'il allait «accélérer la productivité à grande échelle afin de réaliser des économies importantes, en supprimant 5000 à 6000 postes au cours des deux prochaines années».

«Nous restons prudents dans nos prévisions à court terme concernant les conditions du marché de la bière», a déclaré le directeur général Dolf van den Brink. Ce dernier a créé la surprise en janvier en annonçant son départ de la tête de l'entreprise après presque six ans.

Lors d'un appel avec les journalistes, M. van den Brink a déclaré ressentir «des sentiments mitigés» concernant son départ. Il avait reconnu en janvier avoir guidé l'entreprise «à travers une période économique et politique turbulente». «Ma priorité pour les mois à venir est de laisser Heineken dans la position la plus forte possible», a-t-il déclaré.

Difficultés aux Etats-Unis et en Europe

Le 2e brasseur mondial derrière AB InBev connaît des difficultés, notamment aux États-Unis et en Europe. En octobre, Heineken avait déjà annoncé la suppression ou le transfert de 400 emplois dans le cadre d'une réorganisation majeure de son siège social à Amsterdam afin de tirer parti des nouvelles technologies. L'entreprise emploie environ 87'000 personnes dans le monde.

Les dirigeants ont refusé de préciser où aura lieu la plupart des suppressions d'emplois, mais le directeur financier Harold van den Broek a laissé entendre qu'elles concerneraient l'Europe.

«L'Europe représente une part importante de notre activité», a-t-il déclaré aux journalistes. «Et les résultats financiers montrent également qu'il est très difficile d'y obtenir un bon effet de levier opérationnel», a-t-il ajouté.

Le deuxième brasseur mondial après AB InBev a par ailleurs affiché une baisse de 2,4% de ses volumes globaux de bière en 2025, particulièrement ressentie en Europe et en Amérique.

Le chiffre d'affaires s'est établi à 34,4 milliards d'euros en 2025, contre les 36 milliards enregistrés l'année dernière.

L'entreprise a également fait état d'une hausse de 4,9% de son bénéfice net avant éléments exceptionnels et amortissements des actifs liés aux acquisitions, à hauteur de 2,7 milliards d'euros.

Le bénéfice d'exploitation hors éléments exceptionnels et amortissements, la mesure privilégiée par l'entreprise, s'est quant à lui élevé à 4,4 milliards d'euros, soit une hausse de 4,4% sur un an.

Pour 2026, Heineken table sur un bénéfice d'exploitation annuel compris entre 2 et 6 %.

Les plus lus

Donald Trump s'en prend de nouveau violemment à la Suisse !
L’hommage poignant d’un patineur à ses parents morts dans un crash d’avion
Un diplomate français se retrouve dans l’oeil du cyclone
Un ancien cycliste professionnel français défraie la chronique !
Tout juste médaillé, il avoue... son infidélité en direct à la télé !
Le profil glaçant du suspect accusé de viols et agressions sur mineurs