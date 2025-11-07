  1. Clients Privés
«Gestion prudente» Le budget 2026 de Montreux dans le rouge pour 4,5 millions

ATS

7.11.2025 - 15:02

Le budget 2026 de la commune de Montreux (VD) affiche un déficit de 4,5 millions sur une enveloppe globale de plus de 200 millions de francs. Des changements structurels au sein de l'administration et la nouvelle péréquation financière cantonale justifient une augmentation des charges de fonctionnement tout en maintenant un déficit constant, indique vendredi sa Municipalité.

Le budget de la commune de Montreux affiche un déficit de 4,5 millions de francs en 2026 (archives).
Le budget de la commune de Montreux affiche un déficit de 4,5 millions de francs en 2026 (archives).
ATS

Keystone-SDA

07.11.2025, 15:02

Le déficit du budget 2025 était de 4,2 millions de francs. Les charges de fonctionnement atteignent 204 millions (+18,3% par rapport à 2025), principalement en raison de la réorganisation de la péréquation et des contributions intercommunales. Les recettes, elles, s’élèvent à près de 200 millions (+18,6 %), portées notamment par des revenus exceptionnels, dont un legs de 3,8 millions destiné à un fonds spécifique, précise la Ville dans son communiqué.

Les recettes fiscales demeurent stables à environ 103 millions de francs, tandis que le revenu du patrimoine progresse à 11,6 millions, «reflet d’une optimisation de la gestion des biens communaux», selon la Municipalité.

Malgré le résultat négatif, le budget 2026 conserve une marge d'autofinancement positive de 1,2 million, «signe d'une gestion prudente et responsable», selon la Municipalité.

Sur le plan économique, la Ville maintient ses investissements essentiels et «poursuit une politique budgétaire équilibrée, centrée sur la qualité des prestations à la population et la maîtrise des coûts». La fin prochaine du projet de rénovation du Centre de congrès (2m2c) marquera une étape-clé, en offrant un outil modernisé au service du développement économique et culturel de Montreux, soulignent encore les autorités communales.

