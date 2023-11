Cinq mois après son inauguration, le campus «unlimitrust» de l'entreprise vaudoise SICPA, spécialisée dans les encres de sécurité, a officiellement rejoint mercredi les sept autres technopôles du canton de Vaud, sous l'égide d'Innovaud. Le centre de Prilly est dédié à «l'économie de la confiance».

Les bâtiments du campus "unlimitrust" de SICPA, centre mondial dédié à l'économie de confiance, photographiés le jour de son inauguration en juin dernier à Prilly (archives). ATS

La conseillère d'Etat vaudoise en charge de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine, Isabelle Moret, le président et administrateur délégué de SICPA, Philippe Amon, ainsi que le directeur d'Innovaud, Patrick Barbey, ont participé à une cérémonie marquant cet événement, selon un communiqué conjoint de SICPA et d'Innovaud.

«Le campus unlimitrust s'inscrit dans une volonté de créer un monde plus sûr et plus fiable en facilitant l'émergence de concepts et de projets innovants répondant aux nouveaux défis de notre société, grâce aux technologies de la confiance. Pour cela, il encourage les collaborations entre des entreprises expertes du domaine, mais aussi des start-up, des chercheurs et des institutions académiques telles que l'EPFL, écrivent-ils.

Concrètement, le nouveau centre propose une infrastructure de 50'000 m2 constitués d'espaces collaboratifs, de bureaux, de laboratoires et de services communs. L'entreprise Sicpa a été fondée à Lausanne en 1927. Elle emploie environ 3000 personnes sur cinq continents.

Avec le site de Prilly, le canton compte désormais huit technopôles: l'Agropôle de Molondin, les ateliers de Renens, le Biopôle à Lausanne, l'EPFL Innovation Park, le Swiss Aeropole à Payerne, le Technopôle de Sainte-Croix et Y-PARC à Yverdon-les-Bains.

sj, ats