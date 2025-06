Le directeur général du groupe Ruag International et de sa filiale spatiale Beyond Gravity, André Wall, va quitter son poste à la mi-2026, a indiqué le groupe mercredi soir. Son départ s'explique notamment par la décision de garder Beyond Gravity en mains de la Confédération.

André Wall dirige Ruag International depuis quatre ans et demi (archives). sda

Keystone-SDA ATS

M. Wall, né en 1964, dirige Ruag International depuis quatre ans et demi. Son départ pour mi-2026 assurera une transition et un transfert de connaissance en douceur. D'ici là, il assurera la direction opérationnelle du groupe comme maintenant, précise l'entreprise.

Le conseil d'administration déplore son départ. Selon le communiqué, la décision du Conseil fédéral de garder le contrôle de Beyond Gravity a été déterminante pour la démission de M. Wall. Le gouvernement avait envisagé de vendre la société spécialisée dans la technologie spatiale, mais il a dû revenir en arrière face au refus du Parlement.

Après les désinvestissements dans les activités non spatiales, André Wall a clairement orienté le groupe vers un rôle de fournisseur clé de l'industrie spatiale. Le communiqué rappelle que Beyond Gravity est actuellement un fournisseur de niche innovant pour les satellites et les lanceurs.

Base légale à créer

Le Conseil fédéral a annoncé vendredi dernier qu'il créera une base légale concernant la participation de la Confédération dans l’entreprise. Le Département fédéral de la défense (DDPS) a été chargé de rédiger un projet destiné à la consultation.

Le Conseil des Etats a adopté en mars une motion du National rejetant la privatisation du secteur spatial de Ruag International. La ministre des finances Karin Keller-Sutter avait argumenté en vain que Beyond Gravity ne remplit aucune tâche de la Confédération et que ses activités ne sont pas d'intérêt public.

La Confédération est l'unique actionnaire de Ruag International. Le Conseil fédéral pilote l'entreprise notamment par le biais d'objectifs stratégiques qu'il fixe pour quatre ans. Pour la période 2024-2027, il s’était concentré sur la vente de Beyond Gravity, dernière étape du processus de désinvestissement de Ruag International.

Après la décision des Chambres fédérales, le gouvernement avait dit être conscient du défi pour l'entreprise. Dans la phase de transition, il considère la continuité comme décisive et s'engagera à fixer rapidement les nouvelles conditions-cadre nécessaires.