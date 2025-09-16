  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Diplomatie Le chef de l'ONU propose une réduction de 15% du budget 2026

ATS

17.9.2025 - 01:25

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a proposé de réduire d'environ 15% le budget de l'organisation.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a proposé de réduire d'environ 15% le budget de l'organisation.
ATS

Le secrétaire général de l'ONU a proposé aux Etats membres de réduire d'environ 15% le budget ordinaire 2026 de l'organisation qui fait face à des contraintes budgétaires chroniques renforcées par les politiques de Donald Trump.

Keystone-SDA

17.09.2025, 01:25

Au printemps, Antonio Guterres avait soumis aux Etats membres un budget de quelque 3,7 milliards de dollars pour 2026, similaire à celui de 2025, mais il travaillait à une révision à la baisse, dans le cadre de son initiative ONU80 destinée à améliorer l'efficacité de l'ONU.

Dans deux lettres rendues publiques mardi, il annonce aux Etats membres et au personnel de l'ONU une réduction de «plus de 15% du budget régulier», soit environ 500 millions de dollars, et la suppression d'environ 19% des postes financés par cette partie du budget.

Selon un haut responsable de l'ONU, le budget révisé se monte à 3,238 milliards. Une baisse qui va entraîner la suppression de 2681 postes.

Dans son courrier au personnel, le secrétaire général assure que l'impact sera réparti entre les trois piliers de l'ONU (paix et sécurité, droits humains, et développement durable), et que certains secteurs seront épargnés, en particulier les programmes d'assistance aux Etats les plus pauvres.

«Pour certains collègues, ces changements pourraient signifier une relocalisation pour eux et leur famille», pour d'autres un changement de poste et pour «certains» un licenciement, note également Antonio Guterres.

Le responsable précédemment cité a évoqué la relocalisation dans un premier temps depuis Genève et New York vers des villes moins chères comme Nairobi d'un peu plus de 200 personnes.

La proposition de budget va maintenant être discutée par les Etats membres, avant une adoption prévue par l'Assemblée générale d'ici la fin de l'année.

L'ONU fait face depuis des années à une crise de liquidités chronique, liée au fait que certains Etats membres ne paient pas la totalité de leur contribution obligatoire au budget ordinaire, et que d'autres ne paient pas à temps.

Ainsi, les Etats-Unis, premiers contributeurs au budget ordinaire de l'ONU (à hauteur de 22% selon la quote-part fixée par l'Assemblée générale), accumulaient fin janvier des arriérés de 1,5 milliard de dollars et ils n'ont rien payé depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche, selon l'ONU. Et en 2024, la Chine, deuxième contributeur (20%), n'a payé son dû que fin décembre.

A ces problèmes de liquidités s'ajoutent les craintes de baisses de financements de l'administration de Donald Trump. De nombreuses agences de l'ONU sont déjà frappées par les coupes massives dans l'aide américaine à l'étranger.

Les plus lus

Kylian Mbappé terrasse l’OM, matches de folie à Turin et à Lisbonne !
Pérou: 1400 touristes ont été évacués du Machu Picchu
Les autorités américaines vont requérir la peine de mort contre Tyler Robinson