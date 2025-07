Un groupe de travail constitué de représentants de diverses instances publiques et privées a lancé un projet de Centre d'interprétation des Franches-Montagnes (CIFM). Implanté à Saignelégier (JU), celui-ci aura pour but de révéler, d'illustrer et d'expliciter l'identité des Franches-Montagnes avec le cheval éponyme comme fil conducteur.

Le centre – dénommé Equicea – L'âme des Franches-Montagnes, prendra place à proximité de la halle du Marché-Concours, à Saignelégier. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le projet doit permettre aux visiteurs de découvrir les éléments constitutifs du patrimoine économique, naturel et culturel de ce district jurassien et d'en comprendre la nature, la valeur et l'origine, expliquent mercredi ses promoteurs dans un communiqué. Il aura aussi pour objectif d'accroître la notoriété et l'attractivité du cheval franches-montagnes, unique race chevaline d'origine suisse, et de renforcer la conscience de la valeur de ce patrimoine.

Le centre – dénommé Equicea – L'âme des Franches-Montagnes, prendra place à proximité de la halle du Marché-Concours, à Saignelégier. Le coût du projet, auquel les promoteurs veulent conférer une dimension nationale, est estimé à 12 millions de francs. Le chiffre d'affaires devrait se monter à 1,5 million pour ses premières années de fonctionnement. Une recherche de fonds sera menée dès l'année prochaine, pour une inauguration prévue au dernier trimestre de 2028.

Un groupe de travail a été créé pour mener le projet à bien. Il est composé de membres de l'association Identité Franches-Montagnes, du Syndicat des communes, de la Fondation de la halle du Marché-Concours, de la commune de Saignelégier, de la Fédération jurassienne d'élevage chevalin, du Marché-concours national de chevaux et de Jura Tourisme.

Parcours scénique

A travers le CIFM, ces différents promoteurs veulent mettre en valeur les relations entre l'humain et le cheval ainsi que leur évolution au fil du temps. Le centre sera aussi voué à valoriser le patrimoine économique, naturel et culturel des Franches-Montagnes et à en expliquer la nature, la valeur ainsi que l'origine. L'image du district et la notoriété de la race chevaline se verront ainsi consolidées et valorisées.

Un parcours scénique immersif et interactif est prévu, avec le cheval comme fil conducteur. Celui-ci représente le lien entre le passé et l'avenir, mais aussi entre l'économie, la culture et le paysage. Un lieu d'échanges contenant une boutique, un café et un espace événementiel sera aussi aménagé.