Pour 1,51 milliard Le chinois Anta Sports va devenir actionnaire principal de Puma

ATS

27.1.2026 - 07:14

Le groupe chinois Anta Sports va devenir l'actionnaire principal de l'équipementier sportif allemand Puma en rachetant les parts de la famille Pinault pour 1,51 milliard d'euros, selon un communiqué à la Bourse de Hong Kong diffusé mardi.

D'après l'accord, Anta achètera un peu plus de 43 millions d'actions Puma à Artémis, au prix de 35 euros chacune.
KEYSTONE

Keystone-SDA

27.01.2026, 07:14

Afin d'étendre sa présence sur les marchés internationaux, Anta Sports (Fila, Wilson, Salomon...) va acquérir environ 29% des actions de Puma, qui appartenaient jusqu'ici à la famille du milliardaire français François Pinault via sa holding Artémis, lui succédant ainsi en tant qu'actionnaire principal.

D'après l'accord, Anta achètera un peu plus de 43 millions d'actions Puma à Artémis, au prix de 35 euros chacune. Ce prix représente une prime de plus de 60% par rapport au dernier cours de clôture de Puma, d'après les données de Bloomberg, et valorise l'opération à 1,51 milliard d'euros.

Selon Anta, cette nouvelle participation devrait «renforcer encore sa présence et la notoriété de sa marque sur le marché mondial des articles de sport, renforçant ainsi sa compétitivité internationale globale», a-t-elle indiqué dans le communiqué. «Nous pensons que le cours de l'action Puma au cours des derniers mois ne reflète pas pleinement le potentiel à long terme de la marque», a déclaré Ding Shizhong, président d'Anta.

Bien que le communiqué indique qu'Anta n'a pas l'intention de lancer une offre publique d'achat sur Puma, la société chinoise «évaluera attentivement la possibilité d'approfondir davantage le partenariat entre les deux parties à l'avenir».

Contactée par l'AFP, Anta a refusé de commenter la transaction.

Société mère de nombreuses marques

Basée dans la province du Fujian, dans le sud-est de la Chine, Anta Sports, fondé en 1991, est l'un des plus grands fabricants mondiaux de vêtements de sport. Il s'agit de la société mère de nombreuses marques mondiales par l'intermédiaire de sa filiale Amer Sports, notamment Wilson, Arc'teryx et Salomon.

Anta a finalisé l'acquisition de la société finlandaise Amer en 2019, à la tête d'un consortium, pour une valeur d'environ 5,2 milliards de dollars. Il contrôle également les droits sur le vaste marché chinois pour des marques étrangères de vêtements de sport, notamment Fila et Descente.

Puma, lui, est confronté à une faible demande depuis plusieurs mois et a vu ses ventes baisser de plus de 15% au troisième trimestre 2025.

Arthur Hoeld, devenu patron de l'équipementier allemand en 2025, a déclaré que la marque était devenue «trop commerciale» et qu'elle avait entrepris une «réinitialisation» l'année dernière afin d'améliorer son image, sa distribution et son offre de produits.

