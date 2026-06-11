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Santé – VD Le CHUV boucle ses comptes 2025 sur un bénéfice

ATS

11.6.2026 - 16:04

Le CHUV, ici avec son nouvel Hôpital de l'enfance, a dégagé un bénéfice de 1,1 million de francs l'an dernier (archives).
Le CHUV, ici avec son nouvel Hôpital de l'enfance, a dégagé un bénéfice de 1,1 million de francs l'an dernier (archives).
ATS

Les comptes 2025 du CHUV affichent un bénéfice de 1,1 million de francs. Ce résultat est moins bon qu'en 2024 (bénéfice de 4,6 millions), mais largement meilleur par rapport au budget qui prévoyait un déficit de 15,4 millions.

Keystone-SDA

11.06.2026, 16:04

C'est la deuxième année consécutive que le CHUV clôture ses comptes sur un résultat positif sans recourir aux réserves, confirmant «l'amélioration progressive de la situation financière de l'hôpital», indique jeudi le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV). Ce résultat intègre notamment des mesures du plan Impulsion – le plan de réduction des coûts – pour un montant de 22,1 millions, «tout en permettant de poursuivre le développement des missions de soins, d'enseignement et de recherche».

L'exercice 2025 a été marqué par «une augmentation soutenue» de l'activité clinique, poursuit le communiqué. Les revenus cliniques liés à l'hospitalisation et à l'ambulatoire progressent de 34,2 millions de francs par rapport à 2024.

Cette évolution s'accompagne d'un renforcement des effectifs «afin de répondre aux besoins de prise en charge de la population et à l'ouverture du nouvel Hôpital des enfants». La masse salariale augmente ainsi de 35,2 millions de francs, tandis que les autres charges d'exploitation progressent principalement «en raison des dépenses informatiques et des contrats d'entretien».

Le Conseil d'Etat a approuvé ces comptes 2025. Malgré ces résultats jugés «encourageants», le gouvernement vaudois relève que l'équilibre financier «reste le fruit d'une action permanente». Les efforts seront ainsi poursuivis «afin de consolider durablement cette trajectoire et garantir à long terme les missions de santé au service de la population vaudoise», conclut le CHUV dans son communiqué.

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