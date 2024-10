Le CHUV à Lausanne vise un retour à l'équilibre financier en 2028. Pour éviter un déficit structurel qui pourrait atteindre 100 millions de francs d'ici quatre ans, le plan de réduction des coûts «Impulsion» passe à la vitesse supérieure pour corriger la situation.

De gauche à droite: Nicolas Demartines, directeur général ad intérim du CHUV, Gianni Saitta, président de la task force "Impulsion" et Emmanuel Bourquin, directeur administratif et financier du CHUV, ont détaillé le plan de réduction des coûts pour l'hôpital vaudois d'ici à 2028. ATS

Ce plan d'action, précisé jeudi au CHUV devant les médias, va déployer dès cet automne de nouvelles mesures conjoncturelles, structurelles et organisationnelles ainsi qu'une réforme de la gouvernance. Il se fera en deux phases.

Une première phase (2024-2028) reposera principalement sur l'optimisation des charges et l'augmentation des revenus nets, avec pour cible des économies de 35 millions de francs. La seconde phase (2025-2028) se concentrera sur l'amélioration de l'efficience et la recherche de financements supplémentaires pour couvrir le reste du déficit, soit 65 millions, tout en incluant une révision de la gouvernance et une planification des investissements.

Lancé en 2022, le plan de réduction des coûts «Impulsion» est piloté par une «task force».

