Les consommateurs sont davantage moroses en Suisse, dans un contexte d'incertitudes géopolitiques et de taxes douanières. L'appréciation de la situation économique s'est dégradée en août, la volonté de procéder à de grandes acquisitions s'est elle aussi émoussée.

L'indice du climat à la consommation a reculé à -39,9 points le mois dernier, détérioré de 5,3 points sur un an, indique vendredi le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco). Cette baisse est principalement imputable au sous-indice «situation économique à venir», qui a dévissé de 44,1 points à -66,1 points. Pour rappel, les taxes douanières frappant les produits suisses aux Etats-Unis sont entrées en vigueur le 1er août dernier.

Du côté des grandes acquisitions, le baromètre afférent s'est établi à -24,3 points, après -32,3 points il y a un an.

Les personnes interrogées se montrent cependant plus optimistes concernant leur situation financière à venir, puisque le sous-indice a progressé de 2,7 points à -28,6 points. Leur appréciation de la situation financière passée s'est également améliorée, à -40,4 points de -52,6 points.

Pour calculer les indices susmentionnés, le Seco a sondé le mois dernier 2584 personnes âgées d'au moins 16 ans. L'enquête se déroule en continu et est réalisée en ligne, précise le communiqué.