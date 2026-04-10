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Conjoncture Le climat de consommation plonge en mars

ATS

10.4.2026 - 09:26

Les ménages font preuve d'un regain de prudence dans un contexte mondial incertain (archives).
Les ménages font preuve d'un regain de prudence dans un contexte mondial incertain (archives).
ATS

Les consommateurs helvétiques, déjà peu enclins à la dépense, ont fait montre d'un net regain de prudence au mois de mars.

Keystone-SDA

10.04.2026, 09:26

L'indice du climat de consommation concocté par le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) a plongé à -42,9 points, contre -34,8 points un mois plus tôt.

Si l'appréciation de la situation financière passée est marginalement remonté de 0,2 point à -41,3 points, les trois autres variables observées ont toutes subi des corrections, indique une compilation de graphiques publiée vendredi.

Les perspectives conjoncturelles générales ont ainsi chu de plus de vingt points à -67,9 points. La situation financière à venir et la propension à procéder à de grandes acquisitions ont reculé dans une moindre mesure, de respectivement 4,7 et 3,6 points, à -32,4 et -29,8 points.

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