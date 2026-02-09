Le climat de consommation modélisé par le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) trahit un nouvel accès de prudence au mois de juillet.

L'appréciation de la situation financière à venir a plongé (archives).

En Suisse Le climat de consommation s'est encore dégradé en juillet

L'indice général s'est enfoncé à -34,8 points, contre -32,8 points un an plus tôt, entraîné vers le fond par quatre de ses trois composantes.

Si l'appréciation de la situation économique générale à venir s'est peu ou prou maintenue à -36,7 points, celles pour la situation financière passée et à venir ont plongé de plus de trois points chacune, à respectivement -43,9 et -31,5 points, indiquent les économistes fédéraux vendredi, série de graphiques à l'appui.

La propension à procéder à de grandes acquisitions s'est encore amenuisée, à -27,2 contre -26,1 point.