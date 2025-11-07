  1. Clients Privés
Suisse Climat de consommation : le moral des ménages reste bas en octobre

ATS

7.11.2025 - 10:04

Les consommateurs restent d'humeur morose en Suisse. L'indice du climat à la consommation s'est établi à -36,9 points le mois dernier, contre -36,5 points en septembre et -37,0 points en octobre 2024, rapporte vendredi le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco).

ATS

Keystone-SDA

07.11.2025, 10:04

07.11.2025, 10:07

La légère baisse sur un an est imputable au sous-indice «situation économique générale à venir», qui a reculé de 19 points à -49,1 points.

La «situation financière passée, celle «à venir» et les «grandes acquisitions» ont par contre fait mieux. La première est affichée à -40,7 points contre -52,8. La seconde est passée de -33,6 points à -32,2, et la troisième de -31,5 à -25,7 points.

Pour calculer ces indices, le Seco a sondé le mois dernier 2736 personnes âgées d'au moins 16 ans. L'enquête se déroule en continu et est réalisée en ligne, précise le communiqué.

