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Cols alpins Le col du Saint-Gothard rouvre vendredi, à temps pour l'Ascension

ATS

5.5.2026 - 10:52

Après la fermeture hivernale, le col du Saint-Gothard (UR/TI) sera rouvert au trafic dès vendredi à 11h00. La météo favorable et l'enneigement moins abondant que l’année dernière ont permis d'achever plus tôt que prévu les travaux de déblaiement et d'entretien.

Le trafic de Pâques sur l'autoroute A2, en direction du Gothard, est déjà encombré dans le canton de Nidwald, près de Beckenried, avant le tunnel du Seelisberg, entre Goeschenen et Beckenried, en direction du sud, le vendredi 3 avril 2026. (KEYSTONE/Urs Flueeler)
Le trafic de Pâques sur l'autoroute A2, en direction du Gothard, est déjà encombré dans le canton de Nidwald, près de Beckenried, avant le tunnel du Seelisberg, entre Goeschenen et Beckenried, en direction du sud, le vendredi 3 avril 2026. (KEYSTONE/Urs Flueeler)
KEYSTONE

Keystone-SDA

05.05.2026, 10:52

La route du col Gothard permettra ainsi de désengorger l’axe nord-sud durant les périodes de forte affluence de l’Ascension et de Pentecôte, indique mardi l'Office fédéral des routes (OFROU). Des mesures sont prévues pour limiter le trafic d'évitement dans les localités situées le long de l’A2.

Avec la réouverture du col du Gothard, qui relie Uri au Tessin, la sortie d'autoroute prolongée de Göschenen (UR) est remise en service, comme chaque année à la belle saison. Cette bretelle d'une longueur de 3 km permet d'éviter l'engorgement de la route cantonale à partir de Wassen (UR) en cas de bouchons au portail nord du tunnel du Gothard.

A partir du week-end de l'Ascension, la voie de sortie préférentielle sur l'autoroute A2 (Airolo/CUPRA) au portail sud du tunnel sera aussi mise en service. Au Tessin, la bretelle dédiée entre Quinto et Airolo permet de rejoindre directement le col du Gothard sans engorger les villages.

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