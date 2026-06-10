La Suisse, qui est un centre important de négoce de matières premières, pourrait profiter de sa situation pour influencer ce secteur d'activité et l'orienter vers plus de durabilité. Ce constat figure dans un rapport de la SCNAT publié mercredi.

Environ 60% du commerce mondial de l'aluminium transite par la Suisse (image d'illustration). ATS

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Le négoce des matières premières offre des opportunités économiques, mais nuit aussi à l'environnement, souligne l'Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT). Le commerce international affecte à lui seul près d'un tiers des espèces animales et végétales menacées et environ un quart de la consommation d'eau.

La Suisse, dans ce commerce, occupe une place importante. Elle compte sur son territoire quelques-unes des principales sociétés de négoce dans le monde. Elle est une plaque tournante du commerce mondial de cuivre, d'aluminium, de minerai et d'huiles végétales et même de pétrole brut.

La Suisse peut, au regard de sa position, jouer «un rôle de catalyseur dans la promotion d'une approche plus coordonnée entre les places de négoce», note le communiqué de la SCNAT. Ces dernières années, le commerce des matières premières s'est énormément transformé. Il s'est financiarisé à outrance.

Intermédiaires financiers

Et les banques ne sont pas les seuls acteurs à y intervenir. Les entreprises de négoce sont aussi entrées sur ce marché et se sont muées en véritables intermédiaires financiers qui tirent une partie importante de leurs revenus de produits dérivés, ont indiqué les auteurs du rapport lors d'une conférence de presse à Berne.

Or, cette évolution a un coût. La financiarisation augmente la volatilité des prix. En cas de crises financières, par exemple, les répercussions sur le commerce des matières premières peuvent devenir dévastatrices, causant à certains pays des problèmes d'approvisionnement en énergie ou en denrées alimentaires

Actuellement, les dispositions réglementaires sont fragmentées. Chaque centre de négoce a ses directives, ce qui a pour effet de limiter l'impact des mesures prises pour un commerce plus durable. Les réglementations concernent essentiellement l'activité de négoce, mais pas les produits faisant l'objet des échanges.

Les réglementations nationales ou régionales en matière de durabilité pour les entreprises de négoce portent notamment sur l'interdiction du travail forcé, prohibition des minerais issus de zones de conflit ou des biens produits grâce à la déforestation. Des mesures sont aussi prises contre le blanchiment d'argent.

Cohérence et coordination

Selon le rapport, la priorité dans le domaine du commerce de matières premières devrait être la mise en place d'une régulation cohérente et uniforme. Il s'agirait aussi d'assurer une plus grande traçabilité des produits. Dans ce domaine, la plupart des données utiles sont aujourd'hui aux mains des sociétés privées.

La Suisse, en tant qu'important centre de négoce de matières premières pourrait encourager cette harmonisation en se montrant proactive. Mais le rapport, fruit du travail d'une trentaine d'experts économiques, environnementaux et sociaux, se garde bien de donner des recommandations directes.