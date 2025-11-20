Le commerce international de la Suisse a fait du surplace en octobre, à l'exportation comme à l'importation, reflet des incertitudes qui pèsent sur l'économie mondiale. L'horlogerie affiche toutefois un rebond, pour la première fois depuis juillet.

Keystone-SDA ATS

Au cours du mois sous revue, les exportations désaisonnalisées ont stagné à 22,53 milliards de francs, soit un repli de 0,3% sur un mois en termes nominaux, de 0,6% en termes réels, indique jeudi l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) dans son relevé mensuel.

Les importations ont elles aussi plafonné à 19,91 milliards, (+0,2% nominal, +0,1% réel).

Le solde de la balance commerciale désaisonnalisé s'élève à 2,62 milliards de francs, après 2,74 milliards le mois précédent.

Dans le détail, les exportations sont plombées principalement par le repli des véhicules (-39,5% nominal) et de la bijouterie et joaillerie (-13,6%). Dans le même temps, les ventes de produits chimiques et pharmaceutiques (+1,0%), de métaux (+1,5%) ainsi que du secteur machines et électronique (+0,4%) ont timidement augmenté.

La progression a été plus marquée pour les denrées alimentaires, boissons et tabacs (+3,5%), tandis que les exportations horlogères se sont accrues pour la première fois depuis le mois de juillet (+1,9%).

Par marché, les exportations vers l'Amérique du Nord ont sensiblement reculé (-5,1% nominal, -5,5% vers les Etats-Unis). Les livraisons vers l'Europe ont progressé (+6,9%), avec toutefois une évolution hétérogène au sein du Vieux continent. L'Allemagne (+12,8%) et la Slovénie (+61,9%) ont brillé, totalisant une hausse cumulée de quasi 1,4 milliard de francs, pendant que l'Italie plongeait de 11,3%. Les ventes vers l'Asie ont reculé de 3,1%.