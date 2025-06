2000 frs par habitant! - Le conflit douanier pourrait coûter très cher à la Suisse

polarizan Eh bien! Yaka. Sans vouloir être un Yaka, nous avons la possibilité d'utiliser en négociation le "si c'est comme ça, on n'achète pas les avions chez vous"

Anar1984 polarizan Non il faut dénoncer le contrat des avions!. Ne rien acheter chez Amazon. Rapatrier les big pharmas, ne plus vendre de médicaments et surtout ne pas investir dans de nouvelles usines

Bamboula Cesser tant que possible d'acheter leurs produits. Nous pouvons en mettre beaucoup de côté, par exemple mcdo, tesla, KFC etc.

Cet acte citoyen est nécessaire.

Nous aussi pouvons les toucher.

Nous devons le faire.

PriDino63 On pourrait faire payer les expatriés américains installés en Suisse....

Ça fera chuter le prix de l'immobilier peut-être! D'une pierre, 2 coups!

speedy95 une chose que je ne comprend pas !

pourquoi on continue a défendre les intérêts américain en Iran, via notre ambassade helvétique ??

on marche sur la tete

Stafleusche88 Et on va continuer a lui lécher les bottes et espérer une place au soleil a côté de de cette dictature en venir qui accessoirement renforce aussi l'emprise de Poutine sur l'Europe en la forçant à l'innaction.

C'est comme ceux qui gravitent et soutiennent les grosses fortunes mais sont au mieux dans la classe moyenne, comme des pigeons ils espèrent récolter des miettes mais ils ne sont qu'un instrument de leur puissance et aident ainsi a creuser le fossé qui nous séparent.

Bamboula Stafleusche88 Bien dit.

A mes yeux, le pire, aller au mcdo en tesla