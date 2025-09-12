  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Sport Le Conseil fédéral augmente les budgets 2025 et 2026 pour J+S

ATS

12.9.2025 - 15:30

La participation aux activités J+S a atteint un niveau record en 2024 (image d'illustration).
La participation aux activités J+S a atteint un niveau record en 2024 (image d'illustration).
ATS

Le Conseil fédéral a entendu les protestations de cet été contre les coupes prévues dans le programme Jeunesse+Sport (J+S). Il a décidé vendredi d'augmenter le budget alloué à ce programme de 20 millions de francs cette année et de 28 millions l'année prochaine.

Keystone-SDA

12.09.2025, 15:30

Le budget 2026 prévoyait une réduction de 20%, soit 2,2 millions de francs. Une décision qui n'a pas été au goût de nombreuses associations sportives et de cantons, surtout romands, qui ont rappelé que la participation aux activités J+S a atteint un niveau record en 2024, avec plus de 680'000 enfants et jeunes concernés, soit une hausse de 6% sur un an.

Le Conseil fédéral reconnaît l'importance et les effets positifs de la promotion de l'activité physique auprès des enfants et des jeunes, indique-t-il dans un communiqué. Il a donc approuvé une hausse du budget, qui est actuellement de 115 millions de francs par an. L'idée est que les subventions fédérales ne soient pas réduites malgré la hausse du nombre de participants.

Le montant des subventions dès 2027 sera analysé d'ici fin 2025.

Les plus lus

Assassinat de Charlie Kirk : la minutieuse préparation du tueur se précise
Livré par son père shérif : ce que l’on sait du suspect dans l’affaire Charlie Kirk
Le zoo de Zurich partage une bien triste nouvelle