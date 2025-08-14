  1. Clients Privés
Roche et Novartis Le Conseil fédéral et la pharma discutent des droits de douane

ATS

14.8.2025 - 12:06

La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider et son collègue Guy Parmelin se sont entretenus jeudi à Berne avec des représentants de l'industrie pharmaceutique. La rencontre était consacrée aux droits de douane américains de 39% sur les importations venant de Suisse. Le contenu des discussions est confidentiel.

Comme l'a indiqué le Département fédéral de l'intérieur (DFI) de Mme Baume-Schneider, ils ont parlé de leur appréciation de la situation actuelle (archive). 
KEYSTONE

Le président du conseil d'administration de Roche, Severin Schwan, et le président de la division internationale de Novartis, Patrick Horber, ont représenté la branche pharmaceutique. Comme l'a indiqué le Département fédéral de l'intérieur (DFI) de Mme Baume-Schneider, ils ont parlé de leur appréciation de la situation actuelle.

Droits de douane de Trump. Que doivent finalement payer les consommateurs américains?

Droits de douane de TrumpQue doivent finalement payer les consommateurs américains?

En septembre, Elisabeth Baume-Schneider et Guy Parmelin, le chef du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche, organiseront une table ronde avec l'industrie pharmaceutique. La rencontre de jeudi s'inscrit dans une série de contacts entre les départements et la pharmaceutique à tous les niveaux, écrit le DFI.

Le Conseil fédéral garde l'espoir de «faire diminuer au plus vite» les droits de douane de 39% appliqués par les Etats-Unis. «Il est déterminé à poursuivre les discussions.»

07.08.2025

