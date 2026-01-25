  1. Clients Privés
Mais en tant que visiteur Le coprésident du WEF veut que Schwab soit présent en 2027

ATS

25.1.2026 - 08:00

Le coprésident du WEF André Hoffmann souhaite que le fondateur du forum Klaus Schwab participe à la prochaine édition en 2027, non pas en tant qu'organisateur, mais en tant que visiteur. «Le processus de succession ne doit bien sûr pas être annulé», ajoute-t-il.

André Hoffmann assure la coprésidence du WEF depuis 2025 avec le patron de BlackRock, Larry Fink (archives).
André Hoffmann assure la coprésidence du WEF depuis 2025 avec le patron de BlackRock, Larry Fink (archives).
ATS

Keystone-SDA

25.01.2026, 08:00

Il se peut que M. Schwab, poussé à la démission l'an dernier après des accusations de corruption, ne soit pas intéressé par un tel rôle, relève M. Hoffmann dans un entretien diffusé dimanche par la NZZ am Sonntag. «Mais sa présence serait significative, car il a considérablement influencé l'histoire du WEF», dont l'édition 2026 s'est achevée vendredi. «M. Schwab recevra en tout cas une invitation».

Guerre en Ukraine. «Une année a passé et rien n'a changé» : Zelensky critique l'Europe à Davos

Guerre en Ukraine«Une année a passé et rien n'a changé» : Zelensky critique l'Europe à Davos

Coprésident du Forum économique mondial (WEF) avec le patron de BlackRock Larry Fink depuis l'été dernier, M. Hoffmann ne sait pas combien de temps il occupera le poste. «Mais vous pouvez partir du principe que Larry et moi-même dirigerons à nouveau l'assemblée annuelle en tant que coprésidents l'année prochaine».

Questions environnementales

A la question de savoir s'il passera le relais à l'actuelle présidente de la Banque centrale européenne Christine Lagarde en 2027, M. Hoffmann indique qu'"aucune demande, ni officielle ni officieuse, n'a été adressée «pour le moment» à l'ancienne ministre française.

Davos. Trump se moque de Macron: «Je l'ai vu jouer le dur à cuire avec ces lunettes de soleil»

DavosTrump se moque de Macron: «Je l'ai vu jouer le dur à cuire avec ces lunettes de soleil»

Il y a quelques mois, Klaus Schwab avait déclaré qu'il avait prévu de nommer Mme Lagarde comme successeur, mais cette décision n'avait jamais été abordée au conseil de fondation.

Lors du prochain WEF, en 2027, l'arrière-petit-fils de Fritz Hoffmann-La Roche, le fondateur du groupe pharmaceutique Roche, dit vouloir mettre encore plus en avant les questions environnementales. «Je souhaiterais également que nous ayons davantage de participants africains. Lorsque nous parlons de la prochaine génération, l'Afrique prend de plus en plus d'importance».

