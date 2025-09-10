  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Equipements sportifs Le Coq Sportif veut revenir à l'équilibre dès 2026

ATS

10.9.2025 - 17:20

Rachetée cet été après un douloureux redressement judiciaire, Le Coq Sportif vise un retour à la rentabilité, ou du moins à l'équilibre, dès l'an prochain, a déclaré son nouveau directeur général Alexandre Fauvet dans un entretien avec l'Equipe publié mercredi.

Les ventes du Coq Sportif ont fondu ces dernières années et ne devraient "peut-être" s'élever qu'à 70 millions d'euros en 2025, a estimé son nouveau patron Alexandre Fauvet. (archives)
Les ventes du Coq Sportif ont fondu ces dernières années et ne devraient "peut-être" s'élever qu'à 70 millions d'euros en 2025, a estimé son nouveau patron Alexandre Fauvet. (archives)
ATS

Keystone-SDA

10.09.2025, 17:20

10.09.2025, 17:22

«Nous voulons faire 300 millions d'euros (plus de 280 millions de francs) de chiffre d'affaires, dont 30% en direct via notre réseau et le site internet à horizon cinq ans. Et être rentable, ou en tout cas à l'équilibre, dès l'année prochaine», selon M. Fauvet.

Des objectifs ambitieux, car les ventes de cet équipementier sportif français historique basé dans l'Aube ont fondu ces dernières années et ne devraient «peut-être» s'élever qu'à 70 millions d'euros en 2025, «si tout va bien», a précisé M. Fauvet.

«Nous allons passer de 300 à 200 salariés. C'est un crève-coeur. Il vaut mieux repartir sur des bases plus saines pour ensuite recruter à nouveau», a-t-il estimé.

Diverses difficultés ont conduit Le Coq Sportif à des pertes cumulées sur les quatre derniers exercices, avait relevé le tribunal des activités économiques de Paris, qui a retenu début juillet l'offre de reprise portée par l'homme d'affaires franco-suisse Dan Mamane, associé à d'autres investisseurs dont M. Fauvet, ancien DG de la marque de vêtements de ski Fusalp (2014-2023).

Les nouveaux propriétaires ont notamment repris plus de 80 millions d'euros de dettes de l'entreprise. Et ils comptent notamment l'axer davantage sur l'international.

Attirer plus de femmes

«Les Etats-Unis sont une priorité mais nous n'oublierons pas les marchés européens, le Moyen-Orient, l'Inde et même le continent africain. Nous sommes en quête de nouveaux partenaires, de distributeurs», mais sans octroyer des licences car «nous voulons contrôler nos produits et leur qualité», a expliqué M. Fauvet.

La marque se doit de devenir «ultra-légitime» pour les femmes, qui constituent «60% des clients en boutiques», alors que «la vente de produits femme ne représente que 10%», a-t-il souligné.

Le directeur général veut aussi «une gamme à plus forte valeur ajoutée», pour être présent sur le segment de marché premium, et miser sur les sports urbains, une tendance forte «reflet d'une évolution quasi sociologique du sport et de sa consommation».

La marque «sera dans les temps» pour équiper les équipes de France aux Jeux d'hiver 2026, a-t-il encore promis.

Les plus lus

Cet homme est désormais plus riche qu'Elon Musk!
Kamala Harris rompt le silence et règle ses comptes avec Biden
«Il est resté debout pendant environ trois minutes» – Un gardien de zoo tué par des lions
Vers une baisse des droits de douane pour la Suisse?
Jour de colère en France: la façade d'un immeuble en feu à Paris
L’ex-star du tennis Lleyton Hewitt dérape et se fait suspendre