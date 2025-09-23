  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Valeur refuge Le cours de l'or s'envole: l'once frôle les 3760 dollars!

ATS

23.9.2025 - 09:33

Le cours de l'or poursuit son ascension, jouant à plein son rôle de valeur refuge dans un contexte géopolitique toujours tendu mais aussi dans l'espoir de baisses continues des taux de la part de la Réserve fédérale américaine.

A 9h00 mardi, l'once d'or valait 3751,84 dollars, après avoir atteint au cours de la nuit 3759,23 dollars à la Bourse de Londres.
A 9h00 mardi, l'once d'or valait 3751,84 dollars, après avoir atteint au cours de la nuit 3759,23 dollars à la Bourse de Londres.
IMAGO/Depositphotos

Keystone-SDA

23.09.2025, 09:33

A 9h00 mardi, l'once d'or valait 3751,84 dollars, après avoir atteint au cours de la nuit 3759,23 dollars à la Bourse de Londres. Depuis le début de l'année, le cours du métal précieux a pris plus de 40%.

Celui-ci est avant tout soutenu par «les anticipations d'une nouvelle baisse des taux américains et l'affaiblissement du dollar», a souligné un commentaire de Trading Economics. La Réserve fédérale a baissé ses taux la semaine passée et laissé entendre que d'autres coups de rabots viendraient, au vu de la santé faiblissante du marché du travail. Les marchés anticipent près de deux baisses de 25 points de base lors des prochaines réunions d'ici la fin de l'année.

Dans le même temps, le nouveau gouverneur de la Fed, Stephen Miran, a assuré lundi que les taux étaient trop élevés et mettaient en péril le marché de l'emploi. Un point de vue contredit par trois de ses homologues, qui ont plaidé pour la prudence dans l'ajustement de la politique monétaire dans un contexte de pressions inflationnistes élevées. Les courtiers s'en remettront au président de la Fed Jerome Powell, qui prononcera un discours en début de soirée à Rhode Island, avant la publication vendredi de l'inflation PCE, l'indicateur privilégié par l'institut de Washington.

De son côté, l'Union Bancaire Privée (UBP) ne prévoit «pas de forte hausse pendant la semaine à venir» du cours de l'or, «étant donné que les principaux risques ont désormais été pris en compte». Dans un commentaire, les experts comptent toujours sur une trajectoire haussière à moyen terme et estiment que l'once s'échangera à 4000 dollars d'ici le premier trimestre 2026.

Les plus lus

Les toilettes de la discorde à Monthey: des citoyens montent au créneau
Menace d’emprisonnement : Sarkozy face à une accusation très lourde !
Fin des mises à jour sur Windows 10 : quelles conséquences ?
Vers la fin du billet de train en papier: voici comment faire à l'automate des CFF
Trump fait un lien risqué entre autisme et paracétamol
Une entraîneure emblématique en pleine tempête