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Enchères 13,5 millions pour un diamant de la taille d'un ongle : «Ocean Dream» bat tous les records

ATS

14.5.2026 - 10:42

«Ocean Dream» est la vedette de la saison internationale des enchères de luxe. Ce diament bleu-vert d'une rareté exceptionnelle a été vendu chez Christie's à Genève pour 13'567'500 francs, devenant ainsi le diamant bleu-vert le plus cher jamais vendu aux enchères.

«Ocean Dream» était estimé entre 7 et 10 millions de francs.
«Ocean Dream» était estimé entre 7 et 10 millions de francs.
ATS

Keystone-SDA

14.05.2026, 10:42

14.05.2026, 10:50

Il était estimé entre 7 et 10 millions de francs. La vente a été conclue après une bataille aux enchères spectaculaires qui a duré plus de 20 minutes, faisant de ce bijou le plus précieux de la Luxury Week genevoise.

«C'est tout simplement remarquable. Nous avions vendu cette pierre en 2014 pour 8,5 millions de dollars. Elle avait été acquise par une collectionneuse privée asiatique qui l'appréciait beaucoup et la portait», a déclaré à l'AFP Max Fawcett, directeur international de la joaillerie chez Christie's.

«Et nous venons de la vendre pour 17 millions de dollars grâce à la participation active de trois clients différents, originaires de régions très diverses du monde», qui ont fait monter les enchères, a-t-il ajouté.

Ce diamant exceptionnel – le plus gros diamant bleu-vert Fancy Vivid jamais répertorié par le Gemological Institute of America (GIA) – est taillé sous une forme triangulaire. Il a été «extrait au début des années 2000 en Afrique centrale», a détaillé M. Fawcett.

«Taillé par la suite, il a été montré en 2003 lors de l'exposition 'Splendor of Diamonds' au Smithsonian (Smithsonian Institution à Washington, ndlr), qui réunissait pour l'occasion les huit diamants de couleur les plus rares au monde», dont ce diamant bleu-vert, a-t-il expliqué. L'acheteur ne souhaite pas divulguer son identité. D'après M. Fawcett, ce diamant est de la taille d'un ongle de petit doigt

Engouement «plus fort que jamais»

«L'engouement pour les objets de collection haut de gamme, les plus belles pierres de couleur, les plus beaux bijoux signés, les objets rares et irremplaçables, est plus fort que jamais. Et nous sommes absolument ravis du résultat», a-t-il indiqué.

Parmi les pièces les plus admirées de la vente aux enchères figurait un collier de perles naturelles et de diamants, adjugé pour 4'147'000 francs, soit plus de quatre fois l'estimation minimale prévue.

Un record. Une carte Pokémon vendue 16 millions de dollars

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Un collier de diamants et de rubis signé Boucheron, créé pour l'Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes de Paris de 1925, a de son côté été vendu pour 1'206'500 francs.

Cartier a conforté sa position parmi les maisons les plus recherchées. Une brosche-clip «Tutti fruti» a par exemple été vendue 1'054'100 francs.

A signaler encore la vente d'une bague Chaumet ornée d'un saphir bleu royal à 2'744'000 francs, tandis qu'une bague Harry Winston avec un saphir cabochon a trouvé preneur pour 1'178'000 francs.

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