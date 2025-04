Le duel commercial entre Pékin et Washington devient une guerre

C'est désormais à qui clignera en premier: la Chine a durci sa riposte douanière contre Donald Trump, lequel reste persuadé que son bras de fer commercial marche «vraiment bien», ce dont les investisseurs et les consommateurs américains doutent de plus en plus ouvertement.

Donald Trump a augmenté de 104% les tarifs douaniers pour la Chine (archives). AFP

Keystone-SDA ATS

Les marchés boudent à la fois la devise, la dette et les actions américaines, dans un accès de défiance généralisée que l'on observe d'ordinaire envers certains pays émergents, pas pour la première puissance mondiale.

Le très influent patron de la banque JP Morgan, Jamie Dimon, a reconnu vendredi que l'économie faisait «face à des turbulences considérables».

Le président américain a lui estimé sur son réseau Truth Social que sa politique en matière de droits de douane «fonctionnait vraiment bien».

Donald Trump, décidé à concentrer ses foudres douanières sur la Chine, n'a pas commenté précisément l'annonce par Pékin d'un relèvement à 125% de ses surtaxes douanières sur les produits venus des États-Unis.

«La Chine l'ignorera»

Alors que le milliardaire républicain se dit persuadé que la Chine veut négocier, le communiqué du ministère chinois des Finances vendredi signale plutôt un enkystement.

«Comme à ce niveau de tarifs douaniers, les produits américains exportés vers la Chine ne sont plus viables sur le marché» chinois, si Washington continue d'augmenter ses droits de douane, «la Chine l'ignorera», a-t-il averti.

L'incertitude continue de faire plonger le dollar, qui a atteint vendredi un plus bas face à l'euro en plus de trois ans. Les marchés boursiers européens sont repartis dans le rouge.

A Wall Street, fébrile, les indices évoluaient en dents de scie. Les taux des emprunts d'Etat américains à dix ans se tendaient nettement, ce qui signifie que les investisseurs continuaient à s'en défaire.

La confiance des consommateurs a reculé fortement en avril aux Etats-Unis, selon un baromètre très suivi, publié vendredi par l'université du Michigan. Un recul «généralisé et unanime quels que soient l'âge, le revenu, le niveau d'études, le lieu de vie ou l'appartenance politique»,a souligné la directrice de cette enquête, Joanne Hsu.

Cela suffira-t-il à faire plier Donald Trump, qui passe vendredi une visite médicale?

Européens entre deux feux

Mercredi, il avait fait en partie marche arrière dans son assaut protectionniste en suspendant pour 90 jours des surtaxes douanières sur les partenaires commerciaux des Etats-Unis, sauf Pékin, tout en laissant en place certains droits de douane augmentés et une taxe plancher de 10%.

La Chine a été finalement frappée par une taxe totale monumentale à 145%, soit 125% s'ajoutant à des droits de douane de 20% préexistants.

Les Européens, eux, sont pris entre deux feux: à la fois pressés de négocier par les Etats-Unis et obligés de composer avec la Chine.

Lors d'une rencontre vendredi à Pékin avec le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez, le président chinois Xi Jinping a invité l'Union européenne à «résister ensemble» face à la guerre commerciale de Donald Trump.

Pedro Sanchez a lui appelé à «rectifier» le déficit commercial des Européens avec la Chine mais sans «entraver le potentiel de croissance des relations» avec Pékin.

Le président français Emmanuel Macron a prévenu vendredi sur X que la pause était «fragile» et dit aux Européens de se «montrer forts».

Dans l'immédiat, l'UE a suspendu sa riposte et le commissaire européen en charge du commerce, Maros Sefcovic, se rendra lundi à Washington.

Si les discussions avec les États-Unis échouent, la Commission européenne pourrait taxer les géants américains de la tech, a menacé sa présidente Ursula von der Leyen.

Dans cette bataille des grandes puissances, l'ONU a mis en garde sur le sort des pays les plus démunis comme le Lesotho, le Cambodge, le Laos ou encore Madagascar et la Birmanie.

Ils sont «les plus exposés aux instabilités du système de commerce mondial et les moins équipés pour s'adapter en cas de besoin» a noté Pamela Coke-Hamilton, directrice exécutive du Centre du Commerce International, une entité conjointe de l'ONU et de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).