France Le fabricant de pansements Urgo construit une nouvelle usine

ATS

14.11.2025 - 07:33

Le groupe industriel français Urgo, marque emblématique du pansement, a annoncé vendredi la construction d'une nouvelle usine dans la Loire, avec l'ambition de devenir le premier producteur mondial de bandes de compression médicale.

Présente dans plus de 60 pays, l'entreprise, qui emploie 3800 personnes, a triplé son chiffre d'affaires au cours de la dernière décennie, atteignant 890 millions d'euros en 2024 dont la moitié à l'international. Elle fabrique plus de 80% de ses produits en France, où elle compte 1100 employés.
ATS

Keystone-SDA

14.11.2025, 07:33

14.11.2025, 07:59

Implantée à Andrézieux-Bouthéon (Loire), cette usine de 35'000 m2, fruit d'un investissement de 60 millions d'euros (55,3 millions de francs) d'ici à 2029, devrait générer «200 emplois directs et 115 indirects à horizon 10 ans» dans la région, selon un communiqué de l'entreprise familiale forte de trois générations.

«Cette usine va nous permettre d'atteindre notre ambition de devenir le leader mondial de la compression médicale» tout en maintenant 100% de sa production en France, a indiqué à l'AFP Guirec Le Lous, l'un des dirigeants du groupe et petit-fils du fondateur Jean Le Lous.

Cet ancêtre, ancien pharmacien des armées qui a vécu la pénurie de pansements pendant la guerre, a crée la marque Urgo en 1958, alors qu'il était à la tête des Laboratoires Fournier à Dijon.

Désormais présente dans plus de 60 pays, l'entreprise, qui emploie 3800 personnes, a triplé son chiffre d'affaires au cours de la dernière décennie, atteignant 890 millions d'euros en 2024 dont la moitié à l'international. Elle fabrique plus de 80% de ses produits en France, où elle compte 1100 employés.

Outre son activité historique dans les pansements, le groupe a développé une offre de santé du quotidien (baume à lèvres, solutions contre les aphtes, les verrues, etc.), qui représente aujourd'hui 50% des ventes.

Son deuxième métier est dédié au traitement médical des plaies, avec des bandes de compression pour soigner les ulcères de la jambe d'origine veineuse, des lésions cutanées longues à cicatriser.

«Ce sont des bandes de compression qu'on applique sur la jambe et qui permettent de restaurer le retour veineux», un segment où Urgo est numéro deux mondial, souligne M. Le Lous.

Situé à 5 km de l'usine historique de Veauche (130 collaborateurs), le futur complexe, qui a bénéficié de 600'000 euros de subventions publiques, rassemblera «sur un même lieu une production de pointe et la logistique de distribution».

Le groupe est également présent dans la technologie laser pour optimiser le processus de cicatrisation, des traitements esthétiques et un projet de production de peau artificielle.

Il a été mis en cause ces dernières années pour des cadeaux illicites aux pharmaciens, une affaire dans laquelle l'ex-ministre de la Santé, Agnès Firmin Le Bodo, elle-même pharmacienne, a notamment été condamnée à une amende.

