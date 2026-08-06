Le premier fabricant européen de vélos Accell, connu notamment pour les marques Batavus, Babboe et Raleigh, a déclaré avoir demandé son placement en cessation de paiements, selon un communiqué consulté jeudi par l'AFP.

Deux roues Le fabricant de vélos Accell placé en cessation de paiements

«Accell Group Holding B.V. et ses filiales néerlandaises, fabricant européen de vélos et de pièces détachées présent à l'échelle mondiale, annoncent aujourd'hui qu'à la suite d'un examen approfondi de toutes les alternatives possibles, une suspension de paiement a été accordée aux entités néerlandaises», a indiqué l'entreprise.

L'entreprise connaît des difficultés depuis un certain temps. Durant la crise du Covid-19, de nombreux composants n'ont pu être livrés, empêchant l'entreprise de répondre à la demande de nouveaux vélos. Lorsque la logistique a fini par se rétablir, l'entreprise s'est retrouvée avec un stock considérable de vélos, a rapporté le média local NOS.

En février, un accord a été conclu avec les créanciers à la suite d'une restructuration. Cet accord prévoyait notamment le transfert de l'entreprise aux créanciers, selon le communiqué du géant du cycle.

Accell n'a pas trouvé d'acquéreur. «C'est une situation profondément triste et frustrante», a déclaré Jonas Nilsson, directeur général d'Accell, cité dans le communiqué.

«Chaque option réaliste pour l'avenir de l'entreprise a été explorée sans relâche, sans qu'aucune ne débouche sur une solution permettant de maintenir le groupe sous sa forme actuelle», a-t-il ajouté.

Contacté par l'AFP, Accell a indiqué ne pas être en mesure de fournir davantage d'informations.

Le fabricant de vélos français Cycles Lapierre, filiale d'Accell, avait annoncé plus tôt jeudi avoir demandé son placement en redressement judiciaire.

Basé à Heerenveen aux Pays-Bas, le groupe néerlandais avait été racheté par le fonds d'investissement KKR et un consortium en 2022.