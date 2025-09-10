Le fonds immobilier Solvalor 61 a fait l'acquisition de deux immeubles en construction à Genève. Situés dans le Quartier des Nations, ils doivent être achevés en 2026. Pour financer l'opération et d'autres opportunités d'investissements, le fonds prévoit une augmentation de capital de 170 millions de francs.

Les deux immeubles en construction doivent être achevés l'année prochaine (image d'illustration). ATS

Les deux objets acquis sont un immeuble d'habitation avec 59 appartements, trois surfaces commerciales au rez-de-chaussée et un garage souterrain, a précisé la direction de fonds Realstone mercredi soir. Le deuxième immeuble sera utilisé comme Apart hôtel avec une cinquantaine d'appartements de diverses grandeurs.

L'augmentation de capital de 170 millions de francs est prévue pour le mois d'octobre prochain. Les nouvelles parts seront libérées en novembre. Le délai de souscription et les conditions détaillées seront présentés lors de la publication du rapport annuel du fonds, le 30 septembre prochain.